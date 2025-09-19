МАГАТЭ, ВОЗ и МАИР объединяют усилия для проведения обзорной миссии imPACT и укрепления онкологической службы в Туркменистане

Ашхабад, Туркменистан — С 8 по 13 сентября 2025 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака (МАИР) провели обзорную миссию imPACT в Ашхабаде и Дашогузском велаяте. Миссия объединила экспертов и заинтересованные стороны для разработки практических рекомендаций, способствующих укреплению онкологической службы в Туркменистане.

Обзорная миссия imPACT включала интенсивную программу консультаций и технических обсуждений. Участники ознакомились с ходом реализации проектов в области борьбы с раком, изучили цифровую трансформацию здравоохранения и проанализировали организацию и координацию оказания медицинской помощи на всех уровнях – первичном, специализированном и стационарном. Миссия также оценила доступ к основным противораковым препаратам, включая процессы закупок, цепочки поставок и прогнозирование спроса, а также меры по улучшению образования и профессиональной подготовки специалистов в области онкологии.

В состав миссии вошли специалисты разных профилей, охватывающие все ключевые области онкологии: раннее выявление и скрининг, профилактику рака, диагностику, хирургию, химиотерапию, лучевую терапию, ядерную медицину и паллиативную помощь. Такой комплексный подход позволил провести полную оценку пути лечения пациентов и выявить пробелы в системе онкологической помощи для улучшения результатов лечения по всей стране.

В течение недели миссия провела масштабные визиты в Ашхабад и Дашогузский велаят, взаимодействуя с учреждениями, поставщиками медицинских услуг, гражданским обществом и международными партнерами. Среди посещённых учреждений были: Научно-клинический центр онкологии (НКЦО), Дашогузский онкологический центр, Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка, Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерство образования Туркменистана, Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева, Международный научно-учебный центр, Государственный комитет Туркменистана по статистике, координация оказания медицинской помощи на всех уровнях – первичном, специализированном и стационарном, учреждения первичной медико-санитарной помощи и НПО.

Миссия также провела консультации с агентствами ООН, включая ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН, а также с партнерами по развитию и организациями гражданского общества, такими как Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана, Союз женщин Туркменистана, Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули и другими общественными организациями. В ходе этих диалогов основное внимание уделялось укреплению системы здравоохранения, финансированию, профилактической помощи, разработке политики и роли услуг на уровне местных сообществ в оказании онкологической помощи.

Обзорная миссия imPACT завершилась сессией подведения итогов на высоком уровне, на которой были представлены предварительные выводы и стратегические рекомендации. Эта миссия стала важной вехой в приверженности Туркменистана развитию онкологической помощи и обеспечению безопасности ядерной медицины, укрепляя партнёрство с глобальными организациями здравоохранения для создания устойчивой и ориентированной на пациента системы здравоохранения. ///nCa, 19 сентября 2025 г. (в сотрудничество с ВОЗ Туркменистан)