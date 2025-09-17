Выход на международные рынки труда, премирование и адаптация к новым технологиям – как изменится рынок труда Туркменистана до 2030 года?

В начале сентября 2025 года Постановлением Президента Туркменистана была утверждена Концепция развития рынка труда в Туркменистане до 2030 года. Данный документ представляет собой стратегический план, направленный на долгосрочное развитие рынка труда с учётом социально-экономических преобразований, масштабных реформ и мер по укреплению социальной защиты населения.

Основная цель и ключевые задачи

Главная цель Концепции заключается в разработке программных мер, способствующих устойчивому развитию рынка труда. Эти меры учитывают национальные особенности, экономические реформы и глобальные тенденции. Ключевыми задачами Концепции являются:

Регулирование трудовых отношений;

Улучшение условий жизни граждан, их социальной защиты и занятости;

Совершенствование трудового законодательства;

Повышение производительности труда во всех отраслях экономики;

Регламентация трудовых отношений и методик оплаты труда;

Развитие международного сотрудничества, включая партнёрство с Международной организацией труда (МОТ).

Основные положения Концепции

Совершенствование законодательства

Одной из первоочередных задач является приведение национального трудового законодательства в соответствие с международными стандартами, в частности с нормами МОТ. Это включает обновление законодательных актов с учётом экономического развития страны и её национальных особенностей.

Доступность информации о вакансиях

Концепция предусматривает продолжение работы по обеспечению прозрачности информации о вакансиях и потребностях работодателей. Планируется обновить методологию сбора и обработки данных о рынке труда, а также модернизировать формы отчётности для анализа занятости.

Выход на международный рынок труда

В настоящее время на международном рынке труда растёт востребованность в рабочей силе. Исходя из этого, в целях удовлетворения потребностей граждан Туркменистана, желающих работать за рубежом, защиты их прав и координации соответствующей деятельности планируется принять меры по регулированию таких важных задач, как организация выхода граждан Туркменистана на международный рынок труда, заключение договоров с иностранными партнёрами.

Адаптация к новым технологиям

С учётом глобального развития искусственного интеллекта, цифровых технологий и науки Концепция подчёркивает необходимость освоения новых навыков и современных видов труда. Для этого будут созданы благоприятные условия, способствующие обучению и повышению квалификации работников.

Также, особое внимание уделяется организации курсов повышения квалификации и изучению передового зарубежного опыта. Это позволит специалистам соответствовать современным требованиям и повышать конкурентоспособность на рынке труда.

Совершенствование органов занятости

В ближайшие годы планируется улучшение материально-технической базы органов занятости, обеспечение их методическими пособиями и расширение спектра цифровых услуг. Это позволит повысить эффективность координации отраслей, связанных с рынком труда.

Охрана труда и здоровья работников

Концепция предусматривает усиление контроля за соблюдением трудового законодательства и обеспечением безопасных условий труда. Планируется модернизация структуры государственных органов, пересмотр их полномочий и мониторинг условий труда на рабочих местах.

Увеличение минимальной заработной платы и премирование

В числе способов повышения покупательной способности заработной платы выступает повышение её минимального размера. В данном контексте в Концепции предусмотрено в соответствии с правилами Международной организации труда, придерживаясь базовых составляющих установления и увеличения минимальной заработной платы, содействовать обеспечению высокого уровня социальной защиты населения.

В этом направлении также намечено приведение в соответствии с реалиями времени системы стимулирующих выплат и дополнительного премирования за труд, методов определения и роста ежемесячной оплаты труда в целях повышения материальной заинтересованности сотрудников, эффективности производства и качества работ.

Международное сотрудничество

Концепция акцентирует внимание на укреплении международного сотрудничества в сфере труда и занятости. Туркменистан, будучи членом МОТ с 1993 года и присоединившись к 11 её конвенциям, продолжит работу по имплементации международных норм в национальное законодательство. Ведётся изучение возможности присоединения к дополнительным документам МОТ. Министерство труда и социальной защиты населения активно сотрудничает с Представительством ООН в Туркменистане, реализуя совместные проекты с МОТ.

Ожидаемые результаты

Реализация Концепции направлена на достижение следующих результатов:

Дальнейшее развитие рынка труда и совершенствование трудовых отношений;

Улучшение системы трудоустройства;

Обновление законодательной базы в соответствии с современными требованиями;

Модернизация форм отчётности и создание новых институтов управления трудом и занятостью;

Повышение материально-технического обеспечения органов занятости и расширение цифровых услуг.

Достижения к настоящему время

С целью успешного претворения в жизнь государственной политики в таких областях, как трудовые отношения, организация и оплата труда, занятость населения, соцобеспечение и соцзащита туркменистанцев, а также развития международного сотрудничества в 2011 году было создано Министерство труда и социальной защиты населения.

Вместе с тем для удовлетворения потребности рынка труда, в регионах были созданы органы по труду и занятости. В данных структурах осуществляется регистрация соискателей работы, им предоставляются услуги по трудоустройству, а также производится сбор сведений о вакансиях у работодателей.

Кроме того, действует Положение о порядке определения квот работодателям для трудоустройства лиц, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также ввод в действие правил о трудоустройстве в приоритетном порядке граждан, относящихся к этой группе.

Ежегодно в стране увеличиваются размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Также создан веб-сайт Министерства труда и социальной защиты населения, на базе которого действует страница «Занятость населения Туркменистана», позволяющая предприятиям, учреждениям и организациям, а также физическим лицам – индивидуальным предпринимателям информировать соискателей о вакансиях, востребованных специалистах и рабочих, а соискателям вносить сведения о своём образовании, опыте работы, желаемой должности и на основе предлагаемых вакансий находить подходящую работу.

Посредством веб-сайта Министерства создана возможность для работодателей в электронном виде представлять отчёты об имеющихся вакансиях, о застрахованных лицах в системе государственного пенсионного страхования работодателями-страховщиками.

Туркменистан демонстрирует устойчивый прогресс в сфере занятости, что подтверждается данными Управления трудовых ресурсов и занятости населения Министерства труда и социальной защиты. На текущий момент трудоспособное население составляет 98,5% в структуре трудовых ресурсов страны, а среднегодовой рост численности трудовых ресурсов стабильно удерживается на уровне 1,0%. В настоящее время 76,1% занятого населения работает в частном секторе, тогда как доля занятых на государственных предприятиях составляет 23,9%. ///nCa, 17 сентября 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)