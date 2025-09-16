Параллельное мероприятие Инвестиционного Форума Туркменистана осветило национальные приоритеты финансирования ЦУР

Ашхабад, Туркменистан, 15 сентября 2025 г. —В Доме ООН в Ашхабаде Совместная группа экспертов ООН и правительства Туркменистана по финансированию ЦУР провела параллельное мероприятие в рамках Инвестиционного форума Туркменистана TIF 2025, посвященное продвижению устойчивого финансирования для достижения национальных обязательств по преобразованию ЦУР. В заседании приняли участие представители Министерства финансов и экономики, других отраслевых министерств и Центрального банка Туркменистана, эксперты ООН, партнеры по развитию и ученые.

Совещание началось с приветственных слов национальных партнеров и Организации Объединенных Наций. Участники рассмотрели итоги 4-й Международной конференции по финансированию развития и обсудили их значимость для реализации на страновом уровне. Эксперты изучили политические подходы Туркменистана к финансированию ЦУР, обсудили результаты совместной оценки ООН и Правительством пробелов в финансировании ЦУР и рассмотрели лучшие практики разработки стратегий финансирования ЦУР со всего мира.

В презентации, посвященной финансированию ЦУР в Туркменистане, были освещены обязательства страны по выполнению Повестки дня на период до 2030 года и обозначены следующие ключевые моменты:

• Действующие механизмы: национальная координационная структура и Совместная группа экспертов по финансированию ЦУР.

• Источники финансирования: государственный бюджет, частный сектор, внешние заимствования и партнерские платформы с гражданским обществом и деловыми кругами.

• Достижения с 2020 года: завершение оценки финансирования развития, совместная с Правительством оценка пробелов в финансировании ЦУР как часть Общего странового анализа, включение финансирования ЦУР в Добровольный национальный обзор.

• Следующие шаги: разработка национальной стратегии финансирования ЦУР, обновление анализа пробелов в финансировании ЦУР и укрепление диалога (в том числе посредством переговоров) и координации между заинтересованными сторонами.

В ходе обсуждений также были затронуты более широкие глобальные перспективы финансирования устойчивого развития, при этом эксперты Стамбульского регионального центра ПРООН отметили важность инновационных финансовых инструментов и стратегического использования национальных ресурсов для увеличения государственных доходов и поддержки инвестиций в здравоохранение, образование и социальные приоритеты.

Дмитрий Шлапаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане, подчеркнул важность диалога: “Сегодняшняя встреча является свидетельством нашей общей приверженности достижению Целей устойчивого развития в Туркменистане. Представленная нам повестка дня отражает дух партнерства и инноваций, которые необходимы для мобилизации ресурсов и экспертных знаний, необходимых для достижения ЦУР к 2030 году, в том числе в рамках совместных программ ООН”.

“Туркменистан продемонстрировал твердую национальную приверженность достижению ЦУР, приняв 136 целевых показателей и 180 индикаторов для реализации до 2030 года. Примечательно, что 85% задач по достижению ЦУР были включены в национальные стратегии, программы и планы действий, что подтверждено вторым добровольным национальным обзором страны”, – сказал он.

Обсуждения подтвердили важность приведения финансовых потоков в соответствие с приоритетами устойчивого развития и продемонстрировали ценность прочных партнерских отношений между Правительством Туркменистана, Организацией Объединенных Наций и участниками процесса развития. Итоги сессии послужат основой для дальнейших шагов по разработке комплексных стратегий финансирования для ускорения прогресса в достижении ЦУР на национальном уровне, способствуя реализации Пакта во имя будущего и Авазинской программы действий. ///nCa, 16 сентября 2025 г.