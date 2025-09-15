Дашогуз встречает сильнейших: Завершился очередной этап Гран-при Федерации шахмат Туркменистана



Дашогуз, 12 сентября 2025 года — В столице северного региона с блеском завершился очередной этап престижной серии Гран-при Федерации шахмат Туркменистана, собравший под одной шахматной эгидой лучших игроков со всех уголков страны. С 7 по 12 сентября внимание всей шахматной общественности Туркменистана было приковано к Дашогузу, где в атмосферe высокой спортивной конкуренции развернулась острая борьба за путёвки в финальный этап.



Масштаб, достойный главной арены страны



В турнире приняли участие 128 шахматистов, включая 85 игроков в открытой категории и 43 участницы в женском зачёте. Примечательно, что соревнование проходило с начислением международного рейтинга FIDE, что придаёт результатам дополнительный вес на глобальной шахматной арене и открывает участникам путь к более высоким международным достижениям.



Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров, с классическим контролем времени: 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Такой формат требует не только высокой концентрации, но и глубокой позиционной подготовки, что делает успех в подобном турнире особенно ценным.



Звёзды женского турнира: безупречная игра и яркий триумф



Абсолютной героиней женского турнира стала Лейла Шохрадова, студентка факультета языковой подготовки Международного университета нефти и газа имени Й.Какаева. Она продемонстрировала блестящий результат, набрав 9 очков из 9 возможных – редкий случай безупречной серии на столь представительном турнире.



Серебряную медаль завоевала Огулсурай Байрамбаева (7,5 очков из 9), студентка 4 курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта, продемонстрировавшая зрелую и сбалансированную игру.



Третье место досталось Айше Губатаевой (6,5 очков), студентке 5 курса Туркменского государственного университета имени Махтумкули, уверенно закрепившаяся в числе ведущих шахматисток страны.



Открытая категория: напряжённая борьба до последнего тура



В мужской (открытой) категории борьба была предельно острой, и только в заключительных турах определились победители:

• Золотую медаль завоевал Мерген Какабаев — генеральный секретарь Федерации шахмат Туркменистана, набравший 8 очков из 9. Его опыт и стратегическая глубина вновь доказали, что он по праву остаётся одним из лидеров туркменских шахмат.

• Серебряным призёром стал Аманмухаммет Хоммадов (7 очков), студент 2 курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта — один из ярких представителей нового поколения талантливых игроков.

• Бронзу завоевал Шахрух Тураев (7 очков), тренер национальной женской сборной команды Туркменистана, также показавший зрелую игру и готовность к дальнейшему росту на национальном уровне.

Шахматы в Туркменистане: уверенный шаг вперёд



С каждым новым турниром серии Гран-при становится всё более очевидно: шахматы в Туркменистане переживают этап активного возрождения и роста. География участников ширится, уровень конкуренции растёт, а молодёжь всё увереннее заявляет о себе, конкурируя на равных с признанными мастерами.



Серия Гран-при, учреждённая Федерацией шахмат Туркменистана, стала важнейшим механизмом поиска новых звёзд, популяризации шахмат в регионах и создания честной и прозрачной системы отбора в национальную сборную.



Впереди — Туркменбаши, Мары и решающий финал в столице



Следующие этапы Гран-при состоятся в городах Туркменбаши и Мары, где ожидается не менее напряжённая и драматичная борьба. А финальный этап состоится в Ашхабаде, где по итогам турнира будут определены победители в открытой и женской категориях, получающие прямые путёвки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года. Именно в Высшей лиге будет окончательно сформирован состав национальной сборной, представляющей страну на международных соревнованиях.



Благодарность и курс на будущее



Федерация шахмат Туркменистана выражает искреннюю благодарность всем участникам, судьям, организаторам, волонтёрам и болельщикам, чей вклад в проведение этапа в Дашогузе невозможно переоценить. Вместе мы продолжаем уверенно двигаться вперёд, развивая шахматный спорт как важную составляющую интеллектуального и культурного потенциала нашей страны. /// Федерация шахмат Туркменистана, 15 сентября 2025 г.