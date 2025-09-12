Туркменистан и Узбекистан укрепляют сотрудничество женщин-лидеров в деловой сфере

В рамках проекта Международного торгового центра (МТЦ) «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом, с 3 по 6 сентября была организована учебная поездка в г. Самарканд для женщин-предпринимателей из Туркменистана. В ходе визита делегация приняла участие в серии мероприятий «100+ Women’s Leadership», целью которых стали обмен опытом и укрепление делового сотрудничества.

Первые два дня были посвящены практическому семинару, где участницы из Туркменистана вместе с представителями из Международной ассоциации деловых женщин Узбекистана обсуждали роль женских сообществ и бизнес-ассоциаций, делились историями своего профессионального пути и осваивали новые подходы к развитию устойчивых организаций. В центре внимания были такие важные темы, как наставничество, доступ к образовательным программам, эффективное взаимодействие с государственными структурами и создание благоприятной среды для развития женского бизнеса. Благодаря живым дискуссиям и командным упражнениям, участницы не только углубили свои знания, но и на практике увидели, как важны взаимная поддержка и объединение усилий в профессиональной среде.

«Для меня эта поездка стала настоящим открытием. Я не только получила ценные знания и практические инструменты для развития своего бизнеса, но и, что самое главное, почувствовала силу нашего женского сообщества. Когда видишь, что ты не одна, что рядом есть столько талантливых и целеустремлённых женщин, это невероятно вдохновляет. Мы уезжаем домой с новыми идеями и контактами, но главное — с уверенностью, что вместе мы можем достичь большего» – отметила Джамиля Керимова, генеральный директор ХО “Иш Нокады”.

Кульминационным моментом программы стал масштабный форум «100+ Women’s Leadership», собравший более двухсот женщин-лидеров со всего региона. Эта встреча стала уникальной площадкой для живого диалога о вкладе женщин в экономику, внедрении цифровых технологий в бизнес и поиске инновационных форматов межгосударственного сотрудничества. Делегация из Туркменистана не только представила свои инициативы, но и с большим интересом ознакомилась с успешными проектами, которые уже реализуются в Узбекистане. Это открыло широкое пространство для обмена свежими идеями и вдохновения.

Заключительный день был полностью посвящён B2B-встречам между предпринимательницами двух стран. Представительницы текстильной отрасли, образования, логистики, IT и социальных проектов обсудили конкретные направления партнёрства и возможности совместных инициатив. Благодаря этим прямым контактам они заложили основу для будущего делового сотрудничества и совместных проектов.

Сегодня женщины в Туркменистане всё активнее занимают лидирующие позиции в бизнесе и общественной жизни, и региональные инициативы становятся важной поддержкой для их роста и успеха. Именно поэтому эта поездка стала для туркменских участниц шансом заявить о себе на региональном уровне, найти новых союзников и вдохновиться успешным опытом коллег из соседних стран. Поддерживая подобные инициативы, МТЦ помогает женщинам-предпринимателям уверенно развивать свои проекты, способствуя укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии.

О проекте

Международный торговый центр (МТЦ) реализует в Туркменистане четырёхлетний проект технического содействия «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемый Европейским Союзом (ЕС). Цель проекта — содействие экономическому развитию Туркменистана и укрепление торговых связей между ЕС и Туркменистаном. Это достигается за счёт повышения конкурентоспособности торговли путём улучшения делового климата и поддержки участия Туркменистана в региональной и глобальной торговле. ///nCa, 12 сентября 2025 г.