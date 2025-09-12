Международный Университет им. Я. Какаева и Сухумский Государственный Университет готовят Меморандум

11 сентября 2025 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедова с Ректором Сухумского государственного университета Т.Джугели.

Вначале встречи Посол тепло поздравил ректора с вступлением в должность и выразил уверенность в успешном развитии университета под ее руководством.

Он отметил значимость продолжения традиционно тесного сотрудничества между Посольством Туркменистана и университетом, подчеркнув богатый опыт успешных совместных инициатив в образовательной, научной и культурной сферах.

В рамках встречи были также затронуты вопросы подготовки и подписания Меморандума о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшигелди Какаева и Сухумским государственным университетом, а также вопросы двусторонних визитов на уровне ректоров университетов, что будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между университетами и академическими кругами двух стран.

Со своей стороны, ректор выразила готовность активно поддержать инициативы по развитию совместных академических и культурных проектов и укреплению партнерства между двумя странами. ///nCa, 12 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)