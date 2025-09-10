Посольство Пакистана в Ашхабаде – ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ

Должность: Переводчик/Ассистент по протоколу.

Квалификация: Кандидаты должны иметь степень бакалавра, предпочтение будет отдаваться университетскому образованию в области международных отношений, политологии, английского языка, по связям с общественностью или эквивалентной квалификации. Предпочтительнее наличие сертификата или диплома о переводческих навыках с английского на русский и наоборот.

Опыт работы: Минимум 3 года опыта письменного/устного перевода, предпочтительно в дипломатической или международной организации.

Язык: Кандидат должен свободно владеть (читать, писать и говорить) английским, туркменским и русским языками.

Вождение: Кандидат должен иметь действительные водительские права и стаж вождения не менее пяти лет.

Навыки: Специальные навыки технического письменного перевода, необходимые для устного/письменного общения. Инициативность, терпение и пристальное внимание к деталям, а также исключительный такт и дипломатичность необходимы для поддержания контактов с высокопоставленными представителями правительства принимающей страны, промышленными, академическими, институциональными и общественными руководителями, а также дипломатическими представителями из других миссий. Умение быстро составлять документы на любом из трех необходимых языков. Требуется владение текстовым редактором.

Профессиональные знания: Требуются всесторонние знания протокольных правил в принимающей стране, а также знакомство с общепринятыми нормами поведения и социальными ценностями принимающей страны.

Компьютерные навыки: Кандидат должен хорошо разбираться в работе с компьютером.

Процесс отбора: Отобранные кандидаты будут приглашены на тестирование/собеседование для окончательного отбора.

Заработная плата: Размер заработной платы будет конкурентоспособным на рынке в зависимости от набора навыков сотрудника.

Как подать заявку: Заинтересованные кандидаты могут отправить свои резюме в Посольство Пакистана, по адресу: Ашхабад, ул. Гарашсызлык, 4/1. Номер телефона: (+99312) 482131 или по электронной почте: Ashgabat1947@proton.me

///Посольство Пакистана в Туркменистане