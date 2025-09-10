Çalık Holding, один из ведущих турецких конгломератов региона, станет Генеральным-спонсором Инвестиционного форума Туркменистана (TIF) 2025, который пройдёт 18–19 сентября 2025 года в Конференц-центре спорткомплекса «Аваза», курортная зона Аваза, побережье Каспийского моря (г. Туркменбаши). Это значимое событие, организованное Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством иностранных дел, объединит ведущих представителей бизнеса, государственных структур и инвестиционного сообщества для обсуждения перспектив развития и привлечения инвестиций в экономику страны.

Основанный в 1981 году Ахметом Чалыком, холдинг Çalık Holding работает более чем в 30 странах, занимая прочные позиции в энергетике, строительстве, горнодобывающей промышленности, текстиле и финансах. С момента обретения независимости Туркменистаном концерн активно участвует в проектах страны в сферах строительства, инфраструктуры, энергетики и текстиля через свои дочерние компании: Gap İnşaat, Çalık Enerji и GAP CLK Worldwide.

Gap İnşaat: Основанная в 1996 году, Gap İnşaat является одним из ведущих международных строительных подрядчиков в Туркменистане. Компания специализируется на проектах в сфере здравоохранения, инфраструктуры, промышленного и гражданского строительства. Gap İnşaat известна инновационными и экологически безопасными решениями, основанными на использовании современных технологий. Среди недавних достижений — строительство завода «Гарабогазкарбамид» (совместно с Mitsubishi Corp.) и Международного морского порта Туркменбаши. В настоящее время компания реализует ряд значимых проектов: строительство онкологического научно-клинического центра, педиатрических центров, стоматологического центра, а также реконструкцию конноспортивного комплекса «Ахал-теке» в Ашхабаде.

Çalık Enerji: С 1998 года Çalık Enerji является одним из ведущих EPC-подрядчиков, сосредоточенных на устойчивых EPC-операциях, инвестициях в возобновляемую энергетику, а также в распределение и розничную торговлю электроэнергией в Туркменистане, Турции, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке. В Туркменистане компания реализует проекты с упором на инновации и цифровизацию. Среди текущих проектов: Киянлинская парогазовая электростанция мощностью 1574 МВт (Туркменбаши), строительство газокомпрессорной станции «Шатлык-1» в Марыйском велаяте, линия электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП), а также гибридная солнечно-ветровая электростанция мощностью 10 МВт в Серахском этрапе Балканского велаята.

GAP CLK Worldwide: Дочерняя компания Çalık Holding, GAP CLK Worldwide, специализируется на логистике, текстиле, торговле и закупках. Компания внедряет уникальные бизнес-модели, укрепляющие Шёлковый путь — «Дорогу процветания», где Туркменистан выступает центральным узлом, создавая новые ценности и возможности для мировой торговли.

На TIF 2025 холдинг Çalık представит свои последние достижения, текущие проекты и инвестиционные предложения, укрепляя позиции на туркменском рынке и расширяя партнёрские связи. Холдинг выражает искреннюю благодарность Правительству Туркменистана и организаторам Форума за предоставленную платформу для взаимодействия с представителями государственного и частного сектора и поиска новых возможностей для сотрудничества. ///nCa, 10 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с организаторами TIF 2025)