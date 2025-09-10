Apple презентовала новинки: iPhone 17, AirPods Pro 3 и Apple Watch

Тамир Шакиров

9 сентября 2025 года компания Apple провела долгожданную видеотрансляцию, на которой представила новую линейку продукции: iPhone 17, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3. Новинки объединяют передовые технологии, улучшенные функции здоровья и стильный дизайн, ориентированный на комфорт и экологичность.

AirPods Pro 3: новый уровень звука и здоровья

Новые AirPods Pro 3 получили значительные улучшения в системе активного шумоподавления. По заявлению Apple, она в два раза эффективнее, чем у AirPods Pro 2, и в четыре раза превосходит первое поколение. Наушники разработаны с учетом анализа множества форм ушей, что обеспечивает повышенный комфорт даже при длительном использовании, включая занятия спортом.

AirPods Pro 3 также оснащены новыми сенсорами, которые позволяют отслеживать медицинские показатели, превращая наушники в устройство для мониторинга здоровья, сравнимое с Apple Watch. Среди инновационных функций — перевод речи в реальном времени, что делает наушники идеальным спутником для путешественников и профессионалов.

Время работы наушников составляет до 8 часов с включенным шумоподавлением и до 10 часов в стандартном режиме, что обеспечивает надежную автономность для повседневного использования.

Apple Watch Series 11: здоровье и связь на новом уровне

Apple Watch Series 11 получили обновленный корпус из переработанного алюминия и более прочное стекло, что повышает их долговечность. Часы теперь поддерживают 5G, а время автономной работы увеличено до 24 часов. Скорость зарядки выросла в два раза, что делает устройство еще удобнее для активного образа жизни.

Среди новых функций здоровья — приложение Sleep Score для оценки качества сна, а также возможность отслеживания апноэ и изменений артериального давления с предупреждением о потенциальной гипертонии. Начальная цена Apple Watch Series 11 составляет $399.

Apple Watch Ultra 3: для экстремальных приключений

Модель Apple Watch Ultra 3 ориентирована на спортсменов и любителей активного отдыха. Устройство получило увеличенный дисплей с уменьшенными рамками, а также поддержку спутниковой связи, позволяющей отправлять SMS, использовать локатор и активировать функцию SOS даже без сотовой сети. Начальная цена модели — $799.

Доступность

Все новинки поступят в продажу в официальных магазинах Apple по всему миру с 19 сентября 2025 года. Ожидается, что устройства привлекут внимание как поклонников бренда, так и новых пользователей благодаря своим инновационным функциям и экологичному подходу. ///nCa, 9 сентября 2025 г.