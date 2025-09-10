Apple представила iPhone 17: мощность и элегантность в одном смартфоне

Тамир Шакиров

9 сентября 2025 года на своей видеотрансляции Apple порадовала своих фанатов релизом новой линейки смартфонов iPhone 17, включающей модели iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Улучшенный дизайн, передовые технологии и акцент на экологичность – это первые впечатления от новых смартфонов яблока.

iPhone 17: мощность и универсальность

Новый iPhone 17 получил значительные обновления. Дисплей увеличен до 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Защитное стекло Ceramic Shield стало в три раза устойчивее к царапинам на экране и корпусе.

За производительность отвечает чип A19, обеспечивающий прирост графической мощности на 20%. Время автономной работы выросло: просмотр видео теперь возможен на 8 часов дольше, а быстрая зарядка позволяет зарядить аккумулятор до 50% за 20 минут.

Камеры iPhone 17 также улучшены: основная и сверхширокоугольная камеры имеют разрешение 48 Мп, телефото-объектив и макро-камера — по 12 Мп. Фронтальная камера на 18 Мп с увеличенной матрицей и улучшенной стабилизацией подходит для видеозвонков и съёмки. Новая функция регулировки размера селфи позволяет автоматически создавать горизонтальные, вертикальные или отдалённые снимки.

iPhone 17 доступен в пяти цветах: розовый, голубой, зелёный, чёрный и белый.

Начальная цена за версию с 256 ГБ составляет $799.

iPhone 17 Air: элегантность и прочность

iPhone 17 Air выделяется утончённым дизайном и корпусом из полированного титана, на 80% состоящего из переработанного материала. Толщина смартфона составляет всего 5,6 мм, а дисплей 6,5 дюйма с частотой 120 Гц поддерживает функцию Always-On. Защитное стекло Ceramic Shield с обеих сторон делает устройство в четыре раза прочнее.

Чип A19 Pro обеспечивает высокую производительность, а обновлённый MagSafe стал ещё удобнее.

Быстрая зарядка позволяет достичь 50% за 20 минут.

Камера iPhone 17 Air включает основную камеру на 48 Мп и телефото-объектив на 12 Мп, но сверхширокоугольная камера отсутствует. Фронтальная камера на 18 Мп поддерживает одновременную съёмку с обеих камер.

iPhone 17 Air поддерживает только eSIM и доступен в четырёх цветах: золотой, серый, чёрный и голубой. Начальная цена — $999.

iPhone 17 Pro и Pro Max: новый уровень профессионализма

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max получили полностью обновлённый дизайн с возвратом к алюминиевому корпусу после двух лет использования титана.

Цветовая палитра включает оранжевый, серый и синий.

Система распределения тепла предотвращает перегрев устройства.

Защитное стекло Ceramic Shield теперь покрывает и заднюю панель, делая телефон в четыре раза прочнее. Чип A19 Pro на 40% мощнее предыдущего поколения.

С новой батарей ролики, фильмы и прочий видеоконтент, буквально, можно смотреть сутки напролет – до 39 часов непрерывного просмотра — это лучший показатель в истории iPhone!

Все камеры в Pro-моделях имеют разрешение 48 Мп: основная, сверхширокоугольная и телефото-объектив с оптическим зумом до 8x.

Улучшенный портретный режим и запись видео в формате 4K при 120 кадрах в секунду позволяют производить профессиональную съемку и в снег, и в дождь, и в туман – одним словом, в любых условиях.

Интересно, что Apple уже несколько лет снимает свои презентации исключительно на новые устройства, и iPhone 17 не стал исключением.

Начальная цена iPhone 17 Pro составляет $1099, а iPhone 17 Pro Max — $1199.

Когда стартуют продажи?

Продажи всех моделей iPhone 17 стартуют 19 сентября 2025 года в официальных магазинах Apple по всему миру. ///nCa, 10 сентября 2025 г.