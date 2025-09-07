Степень готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере культуры повышается в Центральной Азии

С 25 по 29 августа 2025, в городе Алматы (Республика Казахстан) состоялся региональный тренинг, направленный на укрепление мер по снижению риска бедствий и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере культуры.

В мероприятии приняли участие 34 специалиста из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Семинар был организован Региональным Офисом ЮНЕСКО в Алматы (UNESCO) в сотрудничестве с Международным исследовательским центром по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) в рамках их флагманской программы «Первая помощь и устойчивость культурного наследия в условиях кризиса» (FAR). Участниками стали представители министерств культуры, музеев, библиотек, архивов, реставрационных лабораторий и местных органов управления в области культуры.

Открывая курс, представители UNESCO и ICCROM подчеркнули необходимость срочного укрепления мер по защите культурного наследия в Центральной Азии — регионе, в высокой степени подверженном землетрясениям, наводнениям, пожарам и экстремальным погодным явлениям. За последние десятилетия такие угрозы затронули миллионы людей, привели к многомиллиардным экономическим потерям и поставили под серьёзную угрозу как местные сообщества, так и их культурное наследие.

Опираясь на проверенные в полевых условиях инструменты и методологии программы ICCROM–FAR, а также на нормативные рамки UNESCO, пятидневный тренинг объединил в себе лекции, практические занятия и сценарные настольные упражнения с целью развития ключевых компетенций по защите культурного наследия до, во время и после чрезвычайных ситуаций.

В рамках практического полевого упражнения, организованного на базе Музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, участники осуществили комплексную оценку рисков на месте, включая идентификацию угроз и факторов их воздействия, оценку уязвимостей и потенциала, а также анализ возможных последствий стихийных бедствий, таких как землетрясения, пожары и наводнения. Участникам был представлен контекстуализированный формуляр оценки уязвимостей и потенциала (VCA), специально разработанный ICCROM для подвижного и нематериального культурного наследия, c целью их использования в рамках учреждений, представляемых участниками, по окончании курса.

С использованием простых, но эффективных инструментов, разработанных ICCROM, участники овладели навыками разработки мер по снижению рисков, а также тестирования структурных моделей. Особое внимание было уделено углублению знаний в области оценки ущерба и рисков — ключевого этапа методологии «Первая помощь культурному наследию в условиях кризиса», соответствующей стандарту ISO и формализованной ICCROM. В ходе практического упражнения в формате дискуссионной сессии участники работали с адаптированными формами, подготовленными специально для данного тренинга, документировали различные типы ущерба, проводили анализ рисков и классифицировали уровни воздействия на коллекции и объекты культурного наследия.

Участники также приняли участие в практических упражнениях, направленных на усиление их практических навыков по оказанию первой помощи культурному наследию в условиях чрезвычайных ситуаций: подготовке экстренной документации, спасению и эвакуации экспонатов.

Курс также затронул аспекты управления рисками бедствий в отношении живого наследия, подчеркнув важную роль сообществ в укреплении устойчивости. Онлайн-сессии обеспечили доступ к международному опыту по противодействию незаконному обороту культурных ценностей и управлению рисками пожаров для объектов культурного и природного наследия. Завершающим элементом программы стало комплексное сценарное упражнение, направленное на проверку способности участников реагировать на каскадные последствия чрезвычайных ситуаций, обеспечивать межсекторальную координацию и принимать оперативные решения, основанные на оценке рисков.

ICCROM также предоставил участникам апробированные на практике инструменты, обеспечив их практическими ресурсами для дальнейшей профессиональной деятельности. В их число вошли: «Первая помощь культурному наследию в условиях кризиса: Руководство и инструментарий», методические рекомендации «Наследие под угрозой: экстренная эвакуация музейных коллекций», инструмент оценки PATH (Peacebuilding Assessment Tool for Heritage Recovery and Rehabilitation) для восстановления и реабилитации наследия в контексте миростроительства, Индикаторы культурного наследия, формируемые сообществами, для укрепления мира, а также inSIGHT — интерактивная обучающая игра, направленная на укрепление навыка управления рисками бедствий.

По завершении тренинга участники разработали планы последующих действий, направленные на укрепление институциональных процедур реагирования на чрезвычайные ситуации, развитие регионального сотрудничества, а также распространение полученных знаний в своих учреждениях и сообществах. ///ЮНЕСКО, 5 сентября 2025 г.