Президент Туркменистана готовится к официальному визиту в Италию

В Министерстве иностранных дел Италии состоялась встреча между Послом Туркменистана Тойлы Комековым и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Центральной темой переговоров стало предстоящий визит Президента Туркменистана в Италию, который намечен на текущий год.

В рамках встречи также были затронуты вопросы взаимодействия в международных организациях, а также перспективы проведения совместных мероприятий с участием профильных ведомств.

Особое внимание было уделено культурному сотрудничеству: обсуждалась организация выставки уникальных артефактов из древних Маргианы и Нисы в Капитолийском музее Рима. Среди экспонатов — ценные находки, обнаруженные в ходе совместных туркмено-итальянских археологических экспедиций, призванные продемонстрировать богатство исторического наследия Туркменистана европейской аудитории.

Завершая встречу, дипломаты обменялись теплыми пожеланиями мира и процветания народам Туркменистана и Италии, подтвердив обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства.

Напомним, что в мае этого года Президент Сердар Бердымухамедов встречался с Премьер-министром Итальянской Республики Джорджей Мелони в Астане на полях саммита «Центральная Азия – Италия». В ходе встречи Мелони пригласила Бердымухамедова посетить Италию в любое удобное время. ///nCa, 4 сентября 2025 г.