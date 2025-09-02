Юный туркменский шахматист Осман Хамракулыев — победитель Международного турнира «Золотой абрикос Малатьи»

30 августа 2025 года в турецком городе Малатья завершился Международный открытый шахматный турнир «Золотой абрикос Малатьи», который собрал под 486 участников из 8 стран (Египет, Иран, Иордания, Морокко, Сирия,Турция, Туркменистан). Турнир проходил в течении шести дней — с 25 по 30 августа — и стал важной ареной для демонстрации шахматного мастерства среди игроков разных возрастов и рейтингов.

В категории «B» соревновались 122 шахматиста, а формат соревнования соответствовал международным стандартам: 9 туров по швейцарской системе, контроль времени — 90 минут каждому участнику на партию + 30 секунд за ход, начиная с первого.

Победителем категории стал юный шахматист из Туркменистана — Осман Хамракулыев, набравший 7,5 очков из 9 и продемонстрировавший стабильную и уверенную игру на протяжении всего турнира.

Осман — ученик международного гроссмейстера Максата Атабаева, под руководством которого он систематически развивается как спортсмен высокого уровня. С раннего детства проявляя глубокий интерес к шахматам, Осман уже с четырёх лет активно участвует в соревнованиях. Он обучается в 7 классе туркмено-российской школы им. А. С. Пушкина, где также добивается отличных успехов в учёбе.

Стабильные успехи на международной арене

Выступление в Малатье — не единственное достижение Османа за последнее время. Ранее, с 18 по 24 августа 2025 года, он успешно участвовал в Международном шахматном турнире в Каппадокии, где занял 2-е место в возрастной категории до 12 лет среди мальчиков.

Также, в июне 2025 года, на международном турнире, прошедшем в Ашхабаде с 15 по 19 июня, Осман занял призовое 3-е место, вновь подтвердив высокий уровень своей подготовки и соревновательного духа.

Федерация выражает поздравления

Шахматная федерация поздравляет Османа Хамракулыева с заслуженной победой в международном турнире и выражает благодарность его тренеру — гроссмейстеру Максату Атабаеву — за вклад в развитие молодого таланта. Осман также является учеником специализированной шахматно – шашечной школы города Ашхабада. Подобные достижения вдохновляют новое поколение шахматистов и служат ярким примером того, как трудолюбие, системная работа и любовь к игре приводят к выдающимся результатам. ///nCa, 2 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Шахматной Федерацией Туркменистана)