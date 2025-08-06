Москва готовится принять Международный молодежный форум «Поколение единства»

Москва, столица России, станет площадкой для Международного молодежного форума «Поколение единства», который пройдет в рамках Всемирной Общественной Ассамблеи 19 сентября.

Ожидается участие молодых лидеров, общественных деятелей, предпринимателей, волонтеров, студентов и представителей молодежных организаций из более чем 15 стран мира.

Форум нацелен на развитие международного молодежного диалога, укрепление взаимопонимания между странами и обмен опытом по решению актуальных глобальных вызовов. Участники обсудят перспективы совместных инициатив, а также роль молодежи в устойчивом развитии, социальной интеграции и укреплении мира.

Организаторы приглашают всех желающих пройти регистрацию и присоединиться к глобальной дискуссии, нацеленной на формирование поколения единства — активного, осознанного и готового к совместному действию.

Регистрация на Молодёжном Форуме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLqRBAfofjzJohqOAXVkxqPbM5iQmtYiwVZdfg-wpUBOltNA/viewform

Регистрация на Всемирной Общественной Ассамблее: https://worldpublicsummit.org/

///nCa, 6 августа 2025 г. (в сотрудничестве с ХО «”Mumkinchilik dunyasi”)