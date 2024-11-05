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Международная конференция «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана 2024» CIET 2024 завершилась пышной церемонией награждения участников

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Заключительной частью Международного форума «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана 2024» стала церемония награждения участников CIET 2024, отметившая их выдающийся вклад в развитие строительного, промышленного и энергетического секторов Туркменистана.

В ходе церемонии были вручены четыре престижные награды: “За выдающиеся достижения в энергетике”, “За выдающиеся достижения в строительстве”, “За выдающиеся достижения в инновациях” и “За выдающиеся достижения в консалтинге”. Этими наградами отмечаются выдающиеся организации и профессионалы, которые значительно продвинули ключевые отрасли экономики страны.

Обладателями наград стали:

“За выдающиеся достижения в энергетике”

SANY International Development Limited, China Energy International Group Co., LTD, Hazarfert Transport Kimya Diş Tişaret Sanayi Anonim Şirketi,

“За выдающиеся достижения в строительстве”

MAN Truck and Bus SE, Bouygues Batiment International, CAI Interbudmontazh, Calik Holding, Hyundai Engineering, Daewoo Engineering and Construction, Ronesans Holding, GAP İNŞAAT, China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven, Ltd (CC7), Gertnergroup, Xuzhou Construction Machinery Group Imp.& Exp. Co., Ltd, Muhammet-Balkan ES, Dost gurluşyk, söwda, önümçilik, Eziz Doganlar, Ojar Aziya, Polat Turba, Rysgally Zahmet

“За выдающиеся достижения в инновациях”

Sumitomo Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Topsoe, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Asos Proses Makina Sanayi ve Ticaret A.S, Itochu Corporation, Casale SA, John Deere,

“За выдающиеся достижения в консалтинге”

S&P Global Commodity Insights, Squire Patton Boggs, ADB Turkmenistan Resident Mission (Представительство АБР в Ашхабаде), EBRD Representative Office in Turkmenistan (Офис ЕБРР в Туркменистане), OSCE Center in Ashgabat (Центр ОБСЕ в Ашхабаде).

В дополнение к этим наградам было присуждено более 35 наград в различных категориях, что подчеркивает приверженность Туркменистана устойчивому росту и внедрению инновационных подходов в промышленности и строительстве. Кроме того, участникам форума был вручен более 31 диплома в знак признания их активного участия и ценного вклада в проведение CIET 2024.

Церемония стала кульминацией трехдневного форума, на котором были отмечены ключевые достижения и намечены перспективы дальнейшего развития экономики Туркменистана. На мероприятии была подчеркнута важность технологических инноваций и сотрудничества между государственным и частным секторами в обеспечении прогресса.  ///nCa, 5 ноября 2024 г.

 

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