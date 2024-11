Международная конференция «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана 2024» CIET 2024 завершилась пышной церемонией награждения участников

Заключительной частью Международного форума «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана 2024» стала церемония награждения участников CIET 2024, отметившая их выдающийся вклад в развитие строительного, промышленного и энергетического секторов Туркменистана.

В ходе церемонии были вручены четыре престижные награды: “За выдающиеся достижения в энергетике”, “За выдающиеся достижения в строительстве”, “За выдающиеся достижения в инновациях” и “За выдающиеся достижения в консалтинге”. Этими наградами отмечаются выдающиеся организации и профессионалы, которые значительно продвинули ключевые отрасли экономики страны.

Обладателями наград стали:

“За выдающиеся достижения в энергетике”

SANY International Development Limited, China Energy International Group Co., LTD, Hazarfert Transport Kimya Diş Tişaret Sanayi Anonim Şirketi,

“За выдающиеся достижения в строительстве”

MAN Truck and Bus SE, Bouygues Batiment International, CAI Interbudmontazh, Calik Holding, Hyundai Engineering, Daewoo Engineering and Construction, Ronesans Holding, GAP İNŞAAT, China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven, Ltd (CC7), Gertnergroup, Xuzhou Construction Machinery Group Imp.& Exp. Co., Ltd, Muhammet-Balkan ES, Dost gurluşyk, söwda, önümçilik, Eziz Doganlar, Ojar Aziya, Polat Turba, Rysgally Zahmet

“За выдающиеся достижения в инновациях”

Sumitomo Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Topsoe, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Asos Proses Makina Sanayi ve Ticaret A.S, Itochu Corporation, Casale SA, John Deere,

“За выдающиеся достижения в консалтинге”

S&P Global Commodity Insights, Squire Patton Boggs, ADB Turkmenistan Resident Mission (Представительство АБР в Ашхабаде), EBRD Representative Office in Turkmenistan (Офис ЕБРР в Туркменистане), OSCE Center in Ashgabat (Центр ОБСЕ в Ашхабаде).

В дополнение к этим наградам было присуждено более 35 наград в различных категориях, что подчеркивает приверженность Туркменистана устойчивому росту и внедрению инновационных подходов в промышленности и строительстве. Кроме того, участникам форума был вручен более 31 диплома в знак признания их активного участия и ценного вклада в проведение CIET 2024.

Церемония стала кульминацией трехдневного форума, на котором были отмечены ключевые достижения и намечены перспективы дальнейшего развития экономики Туркменистана. На мероприятии была подчеркнута важность технологических инноваций и сотрудничества между государственным и частным секторами в обеспечении прогресса. ///nCa, 5 ноября 2024 г.