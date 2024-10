Туркменистан и Турецкая Республика активизируют межпарламентские связи

В период с 20 по 25 октября 2024 года делегация Меджлиса Туркменистана находится с рабочим визитом в Турецкой Республике. Цель визита – участие в заседании туркмено-турецкой Межпарламентской группы дружбы.

В рамках визита 21 октября состоялась встреча депутатов Меджлиса Туркменистана с председателем Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турецкой Республики (YTB) Абдуллахом Эреном.

В ходе встречи представители туркменской делегации ознакомили турецкую сторону с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также с работой, проводимой в стране по законодательному обеспечению реформ в различных сферах, включая молодёжную политику, науку, образование и социальное обеспечение.

22 октября 2024 года в Парламенте Турции состоялось заседание туркмено-турецкой Межпарламентской группы дружбы. Стороны обменялись мнениями по текущей повестке дня двустороннего сотрудничества. Было подчёркнуто, что данное заседание послужит эффективной платформой для расширения и развития межпарламентского партнёрства между двумя братскими странами.

На встрече было отмечено, что парламентский диалог стал важной частью углубления сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, созданные на двусторонней основе парламентские группы дружбы увеличивают возможности для обмена опытом в законотворческой деятельности и развитии парламентской дипломатии.

Наряду с этим, парламентарии обменялись мнениями по вопросам совершенствования работы парламентских групп дружбы, налаживания связей между профильными комитетами и организации взаимных визитов парламентских делегаций.

В тот же день делегация Туркменистана провела ряд двухсторонних приговоров с руководителями профильных комитетов Великого национального собрания Турецкой Республики.

Так, в рамках встречи с председателем Комиссии по внешним связям парламента Турции Фуатом Октайем, было отмечено, что парламентская дипломатия Туркменистана успешно реализуется в соответствии со статусом нейтралитета страны. Это достигается путем налаживания связей с зарубежными парламентами, участия в работе международных парламентских организаций, создания межпарламентских групп дружбы и организации совместных мероприятий.

Затем, в ходе встречи с председателем Комиссии по внутренним делам парламента Турции Сулейманом Сойлу были обсуждены вопросы двухсторонней и многосторонней повестки сотрудничества между странами. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия сторон в торгово-экономической и образовательной сферах.

Наряду с этим, 23 октября состоялась встреча депутатов Меджлиса Туркменистана с Заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нухом Йылмазом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления межгосударственных отношений и расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также, в рамках визита парламентская делегация Туркменистана посетила Мавзолей Ататюрка в Анкаре, возложила венок и помянула великого турецкого лидера минутой молчания, а затем оставили запись в книге почетных гостей в Башне единения.

Кроме того, в рамках визита в Турцию туркменские парламентарии почтили память Махтумкули Фраги и возложили цветы к памятнику классика туркменской поэзии и мыслителя, установленному в парке «Туркменистан» Анкары. /// nCa, 23 October 2024 (in cooperation with Embassy of Turkmenistan in Turkiye)