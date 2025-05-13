В Ашхабаде прошел 16-й Конкурс Корейской Речи

В субботу, 10 мая 2025 года, Туркменский национальный институт мировых языков имени Д. Азади успешно провел 16 Конкурс Корейской Речи в плодотворном сотрудничестве с Посольством Республики Корея в Туркменистане. 12 студентов с начальным и средним уровнем владения корейского языка участвовали в конкурсе. Согласно каждому уровню были присуждены первые, вторые и третьи места. Главным призом стал смартфон Samsung.

После выступлений участников с начальным уровнем, студенты исполнили корейский народный танец с веерами «Пучечум», а после выступлений участников со средним уровнем, была исполнена корейская песня “Wonderful World.” Кроме того, в честь мероприятия студенты исполнили туркменский традиционный танец “Куштдепди”. По завершении конкурса Посольство Республики Корея в Туркменистане передало в дар Туркменскому национальному институту мировых языков имени Д. Азади принтеры для поддержки преподавания корейского языка в институте.

В своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Туркменистане господин Джи Кю-Тэк выразил глубокую признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за создание столь благоприятных условий для проведения подобных мероприятий, которые служат значительным вкладом в укрепление двусторонних отношений между Республикой Корея и Туркменистаном. Он также выразил благодарность ректору Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади Максату Чарыеву за неоценимую поддержку в организации данного мероприятия.

Конкурс продемонстрировал таланты студентов и способствовал позитивному культурному и образовательному обмену между Туркменистаном и Кореей. Ожидается, что данный конкурс внесет значительный вклад в укрепление взаимного понимания и развития дипломатических и образовательных связей, которые сыграют ключевую роль в расширении академических возможностей в Туркменистане. /// nCa, 13 мая 2025 г. (совместно с посольством Кореи в Ашхабаде)