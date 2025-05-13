Казахстан расширяет порт Актау масштабным проектом дноуглубления

Казахстан приступил к реализации масштабного проекта дноуглубительных работ в своем стратегически важном порту Актау на Каспийском море. Цель проекта – укрепить ключевое звено растущего Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило о прибытии специализированного оборудования европейской дноуглубительной компании Jan De Nul для углубления гавани до 2 метров. Ожидается, что мобилизационный этап завершится в текущем месяце, а весь проект будет реализован к концу 2025 года.

По информации издания Times of Central Asia, инвестиции в эту инфраструктуру значительно увеличат пропускную способность Актауского порта, который в настоящее время обрабатывает 15 миллионов тонн грузов и до 140 000 TEU (двадцатифутовых эквивалентов) в год.

Данное расширение является частью более широкой стратегии Казахстана по развитию Срединного коридора – транзитного маршрута, приобретающего все большее значение и соединяющего Китай с европейскими рынками через Центральную Азию и Кавказ.

Министерство также сообщает о значительном росте контейнерного трафика через Казахстан по этому коридору. В первом квартале объемы перевозок достигли 25 000 TEU, что в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (7 200 TEU).

Проект в Актау реализуется после успешного завершения аналогичного проекта в казахстанском порту Курык, где компания Jan De Nul Kazakhstan в ноябре 2024 года завершила работы по дноуглублению. Четырехмесячный проект позволил увеличить глубину воды до 7-8 метров, что существенно повысило эксплуатационные возможности порта. /// nCa, 13 мая 2025 г.