Роль молодежи и женщин в реагировании на риски изменения климата в Туркменистане и Центральной Азии обсуждалась в ходе семинара, организованного ОБСЕ

12 мая 2025 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ семинар по усилению роли молодежи и женщин в реагировании на риски, связанные с изменением климата в Туркменистане и Центральной Азии.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде инициировал это мероприятие в рамках 7-й Центральноазиатской конференции по изменению климата (ЦАКИК-2025), которая состоится с 13 по 15 мая 2025 года в Ашхабаде. Семинар был организован Центром в партнерстве с Водно-энергетическая программой для Центральной Азии (CAWEP), Всемирным банком и Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

Участниками семинара стали около тридцати человек, в том числе студенты Международного университета гуманитарных наук и развития (МУГНиР), Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева и Инженерно-технологического университета имени Огузхана, а также молодые активисты из Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана и Таджикистана.

Мероприятие проходило при содействии национальных экспертов из Туркменистана, которые поделились информацией о международной и национальной климатической повестке, молодежных экологических движениях и основных предпосылках для значимого вовлечения молодежи и женщин в инициативы по изменению климата. Семинар также подчеркнул роль образования и повышения осведомленности как ключевых инструментов для решения проблемы изменения климата.

«Привлечение молодежи и женщин не только обеспечивает более широкое участие общества, но и привносит инновации, устойчивость и различные перспективы в разработку и реализацию мер по решению проблемы изменения климата», – сказал Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

«Я твердо убежден, что семинар будет способствовать продвижению инклюзивного и совместного подхода к климатическим действиям, поощряя активное участие молодежи и женщин в климатических дискуссиях».

В ходе семинара представитель Водно-энергетической программы для Центральной Азии, осуществляемой в рамках партнерства Всемирного банка, ЕС, Швейцарии и Великобритании, представил цели программы, направленной на решение проблем водной и энергетической безопасности в условиях меняющегося климата в регионе.

Представители Региональной климатической сети гражданского общества стран Центральной Азии и Региональных молодежных конференций (RCOY) для Центральной Азии и Афганистана в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата также осветили свою деятельность. Они рассказали о региональном сотрудничестве экологических активистов в Центральной Азии и привлечении молодежи к реализации климатических инициатив.

В рамках практического компонента семинара участники работали в группах над разработкой планов действий по снижению климатических рисков, с учетом национальной политики и особого внимания к вовлечению молодежи и женщин.

Итоги семинара будут представлены послом ЦУР от Туркменистана на параллельной сессии «Климатические действия гражданского общества и молодежи в Центральной Азии», которая состоится 13 мая 2025 года в рамках ЦАКИК-2025.

ЦАКИК организуется Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) с 2018 года с целью содействия региональному диалогу по вопросам смягчения последствий изменения. /// nCa, 13 мая 2025 г. (совместно с ОБСЕ Ашхабад)