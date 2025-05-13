Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению для укрепления регионального транспортного сообщения

8 мая 2025 года правительство Армении проголосовало за присоединение к Ашхабадскому соглашению — многостороннему пакту, учреждающему международный транспортный коридор, связывающий Центральную Азию с Персидским заливом и Аравийским морем, сообщает армянский веб-сайт CivilNet.

В настоящее время участниками соглашения являются Иран, Оман, Катар, Туркменистан и Узбекистан. Целью присоединения Армении является интеграция страны в новые транспортные маршруты при одновременном улучшении грузовых и пассажирских перевозок за счет повышения надежности, упрощения таможенных процедур и развития мультимодальных перевозок.

Этот шаг соответствует армянской инициативе “Перекресток мира”, которая направлена на превращение страны в региональный транспортный узел. Он также дополняет заинтересованность Китая в Армении как потенциальном пункте соединения Азии и Европы, а также стремление Ирана расширить связи на Южном Кавказе. И Армения, и Иран выступают против предложенного Азербайджаном коридора через южную территорию Армении, в то время как мирный план Армении не находит поддержки со стороны Азербайджана и Турции.

В поддержку своих транзитных амбиций Армения в прошлом году начала крупный инфраструктурный проект в своей Сюникской области — новую автомагистраль между Сисианом и Каджараном, которая улучшит сообщение по оси север-юг и обеспечит альтернативу маршрутам, проходящим вблизи границы с Азербайджаном. Этот проект, завершение которого ожидается к 2030 году, софинансируется Европейским инвестиционным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и правительством Армении. Перед окончательным оформлением членства Ашхабадское соглашение (первоначально подписанное в 2011 году) будет рассмотрено Конституционным судом Армении, а затем направлено в Национальное собрание для ратификации. /// nCa, 13 мая 2025 г