Спецпредставитель Каха Имнадзе встретился с молодыми дипломатами стран Центральной Азии на региональном тренинге в Туркменистане

Специальный представитель Каха Имнадзе принял участие в региональном тренинге для молодых дипломатов из стран Центральной Азии, который состоялся в Ашхабаде. Тренинг был организован совместно Страновой командой ООН в Туркменистане и Министерством иностранных дел Туркменистана.

Обращаясь к участникам, г-н Имнадзе представил обзор мандата РЦПДЦА и текущих усилий Центра в области превентивной дипломатии в регионе. Он подчеркнул важность раннего предупреждения, укрепления доверия и регионального сотрудничества в содействии миру и стабильности в Центральной Азии.

Специальный представитель особо отметил прочное партнерство между РЦПДЦА и пятью государствами Центральной Азии, подчеркнув их неизменную приверженность многостороннему диалогу и превентивному взаимодействию. Он отметил, что укрепление доверия между государствами является основой эффективной дипломатии и существенно важно для продвижения общих региональных интересов.

Г-н Имнадзе также подробно остановился на ключевых показателях, используемых ООН для оценки воздействия превентивной дипломатии, и поделился мнениями о Новой программе мира Генерального секретаря, призвав к активизации коллективных усилий по решению как глобальных, так и региональных проблем, таких как изменение климата, управление ресурсами и трансграничные угрозы безопасности.

Сессия завершилась оживленной сессией вопросов и ответов, в ходе которой участники задавали вопросы по текущим геополитическим вопросам и вопросам безопасности, роли ООН в предотвращении конфликтов и текущим процессам реформ в рамках Организации Объединенных Наций. Дискуссия отразила растущий интерес молодых дипломатов к роли многосторонней дипломатии в решении сложных региональных и глобальных проблем. /// nCa, 13 мая 2025 г. (в сотрудничестве с РЦПДЦА в Ашхабаде)