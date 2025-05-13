Асель Байбагышева стала первой женщиной из Кыргызстана и пятой из Центральной Азии, покорившей Эверест.

Кыргызская альпинистка Асель Байбагышева успешно взошла на высочайшую вершину мира – гору Эверест.

Выйдя из главного лагеря утром 9 мая, она невероятно быстро, всего за 54 часа, добралась до вершины.

Если учитывать возраст, то 54-летняя Байбагышева входит в число самых возрастных женщин, покоривших Эверест. Она достигла вершины в 9:15 утра 11 мая.

Благодаря своему возрасту Байбагышева входит в особую, немногочисленную группу: женщин старше 50 лет, достигших вершины Эвереста. Таких альпинисток всего около 5% от общего числа женщин, покоривших эту гору.

В 2012 году японка Тамаэ Ватанабэ покорила Эверест в возрасте 73 лет, установив рекорд как самая возрастная женщина, достигшая вершины. Ранее она поднималась на Эверест в 2002 году в возрасте 63 лет.

До Байбагышевой на вершину Эвереста поднимались четыре женщины из Центральной Азии: три из Казахстана и одна из Узбекистана.

Людмила Савина из Казахстана покорила Эверест в мае 1997 года, а Анар Бурашева и Жамиля Баширова – в мае 2024 года.

Светлана Баскакова из Узбекистана достигла вершины в мае 1998 года.

На сегодняшний день более 870 женщин успешно покорили Эверест. /// nCa, 13 мая 2025 г. (Фотографии: Kaktus Media, AKIpress, страница Everest Official в Facebook)