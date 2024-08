Обзор грузовых авиаперевозок – Центральная Азия и Кавказ – Часть вторая

Узбекистан

1.1 Обзор и статистика

В последние годы в секторе грузовых авиаперевозок Узбекистана наблюдается значительный рост и развитие. В 2022 году аэропорты Узбекистана обработали 80 100 метрических тонн грузов и почты, что на 62% больше, чем до COVID 2019. На 2023 год запланировано увеличение объема перевозок еще на 19%, до 95 300 тонн. Этому росту способствуют значительные улучшения инфраструктуры и стратегическое партнерство.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Грузовой комплекс Международного аэропорта Ташкента

В Международном аэропорту Ташкента (TAS) происходят важные изменения, связанные со строительством современного грузового комплекса. Предполагаемая пропускная способность существующего терминала составляет 30 000 тонн в год, но, по прогнозам, в 2024 году аэропорт сможет обрабатывать около 67 000 тонн грузов и почты. Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта в четыре раза, до 120 000 тонн в год. Первая очередь, которая должна быть введена в эксплуатацию к концу года, включает грузовой терминал площадью 8000 квадратных метров и административное здание площадью 3000 квадратных метров. На втором этапе к концу 2025 года будет добавлено еще 12 000 квадратных метров складских площадей для перевозки грузов.

Расширение аэропорта Навои

Аэропорт Навои, который с конца 2000-х годов развивался в основном как грузовой хаб, претерпевает значительную реконструкцию. Управление грузовым терминалом было передано ближневосточной компании Terminals Holding, что, как ожидается, значительно расширит возможности аэропорта. Недавно аэропорты Узбекистана подписали соглашение с итальянским провайдером EU Wings о создании базового центра технического обслуживания в Навои. Кроме того, украинский провайдер Best MRO озвучил аналогичные планы в отношении Навои.

Модернизация аэропорта Ургенча

В международном аэропорту Ургенча (UGC) проводится значительная модернизация, включая капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в июле 2024 года. Этот проект позволит аэропорту обслуживать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 787 и Airbus A330, что облегчит как пассажирские, так и грузовые перевозки. Последняя крупная реконструкция взлетно-посадочной полосы была проведена в 1997 году, частичный ремонт был проведен в 2018 году.

1.2 Развитие авиакомпании и новые маршруты

НАК “УЗБЕКИСТОН ХАВО ЙУЛЛАРИ”

Авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари”, крупнейшая в стране, в 2023 году добилась рекордного роста, пополнив свой парк десятью новыми самолетами, в том числе пятью Airbus A320neo, двумя L-410 и тремя ATR-72. Это расширение парка воздушных судов позволило авиакомпании увеличить пассажиропоток на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые превысив 5 миллионов пассажиров. В 2023 году авиакомпания также перевезла более 50 400 тонн грузов и запустила десять новых маршрутов.

My Freighter

Первоначальные приобретения и смена бизнес-модели

4 ноября 2022 года узбекская частная компания My Freighter получила свой первый самолет Boeing 747-200F. Это ознаменовало собой значительный сдвиг в бизнес-модели My Freighter, которая с момента своего основания в 2019 году выступала в качестве генерального агента по перевозке воздушных грузов авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”. Приобретение 37-летнего самолета (зарегистрированного как UK47088) стало поворотным моментом для компании, продемонстрировав ее стремление в течение пяти лет эксплуатировать парк из 20 грузовых самолетов. Планировалось, что самолет будет использоваться на маршрутах, соединяющих Китай и Юго-Восточную Азию с Европой и Соединенными Штатами, что позволит позиционировать Ташкент как ключевой транзитный узел.

Расширение за счет Boeing 767 и новые партнерские отношения

В ноябре 2023 года My Freighter расширила свой флот, добавив второй самолет – переоборудованный грузовой Boeing 767-300BCF. Это дополнение не только увеличило размер авиапарка, но и положило начало деловому партнерству с американской компанией Air Transport Services Group (ATSG). Ожидалось, что партнерство и новые самолеты расширят возможности авиакомпании, обеспечивая более надежные и эффективные услуги. 22-летний самолет (бортовой номер 29386), зарегистрированный в Великобритании как UK67009, вскоре после прибытия начал полеты на Ближний Восток.

К январю 2024 года авиакомпания My Freighter пополнила свой авиапарк еще одним самолетом Boeing 767-300ER BDSF. Этот самолет, арендованный у ATSG, начал свой первый грузовой рейс в Остраву, Чешская Республика, сразу после прибытия. С учетом этого пополнения парк My Freighter пополнился двумя переоборудованными Boeing 767-300ER и Boeing 747-200F.

Расширение маршрутной сети

В феврале 2024 года My Freighter расширила свои регулярные грузовые авиаперевозки, включив в них шесть еженедельных рейсов в Льеж, Бельгия, крупнейший грузовой аэропорт Европы. Это расширение стало частью стратегического шага по расширению присутствия авиакомпании в Европе. С 1 марта авиакомпания также запустила регулярные еженедельные рейсы в Шанхай и Сеул. Основное внимание было уделено перевозке скоропортящихся товаров и товаров электронной коммерции, что отвечало растущему спросу в этих секторах.

В марте 2024 года My Freighter получила разрешение от Управления гражданской авиации Великобритании на выполнение коммерческих рейсов в Великобританию, став первой частной узбекской авиакомпанией, сделавшей это. Этот важный этап позволил авиакомпании расширить свою деятельность в Европе, начав выполнение грузовых рейсов в Будапешт (Венгрия) и Остраву (Чехия).

Дальнейшее увеличение парка воздушных судов и внедрение новых услуг

К марту 2024 года авиапарк My Freighter пополнился третьим самолетом Boeing 767-300BCF. 29-летний самолет прибыл из Остравы и совершил свой первый коммерческий рейс из Ташкента в Вену. Это расширение укрепило позиции My Freighter как крупнейшей грузовой авиакомпании Узбекистана по размеру парка, благодаря трем переоборудованным грузовым самолетам Boeing 767-300F и Boeing 747-200F.

В июле 2024 года My Freighter запустила новые рейсы в три китайских города: Эчжоу, Шэньчжэнь и Шицзячжуан. Этому расширению способствовало получение авиакомпанией сертификата иностранного авиаперевозчика (CCAR129) от авиационных властей Китая, разрешающего неограниченные полеты в материковый Китай. Новые маршруты были частью стратегии авиакомпании по соединению ключевых торговых центров вдоль современного Шелкового пути, способствуя экономическому росту в регионе.

Дочерняя компания Centrum Air

У My Freighter также есть дочерняя компания Centrum Air, которая специализируется на обслуживании пассажиров. В марте 2024 года My Freighter объявила о планах по открытию собственной станции лайнерного технического обслуживания, начиная с Airbus A320, которым управляет Centrum Air, и заканчивая Boeing 767F, которые составляют основу парка My Freighter. Этот шаг направлен на снижение зависимости от технического обслуживания Uzbekistan Airways Technics.

Налаживание партнерских отношений, расширение сети и парка воздушных судов.

В июне 2024 года My Freighter и Air Europa Cargo объявили о партнерстве, которое позволит обоим перевозчикам получить доступ к грузовым сетям друг друга в Северной Америке, Южной Америке, ЕС и Центральной Азии. Это партнерство обеспечило My Freighter доступ к восьми пунктам назначения, включая Панама-Сити, Канкун, Пунта-Кану и Майами, в то время как Air Europa Cargo получила доступ к Ташкенту и Центральной Азии через сеть грузоперевозок моего грузового судна.

В июле 2024 года компания My Freighter заключила соглашение об аренде двух дополнительных переоборудованных грузовых самолетов Boeing 767-300 у дочерней компании Airborne Global Leasing, Airborne Transport Services Group. Это дополнение было направлено на расширение парка самолетов авиакомпании, арендованных у ATSG, до пяти Boeing 767-300BCF, что еще больше расширит ее возможности по соединению ключевых торговых центров и облегчит эффективную и надежную транспортировку грузов.

Инвестируя в расширение авиапарка, развивая стратегические партнерские отношения и совершенствуя инфраструктуру, My Freighter уверенно продвигается к тому, чтобы стать крупным игроком в мировой индустрии грузовых авиаперевозок, способствуя экономическому росту и расширению логистических возможностей в Узбекистане и за его пределами.

FLY KHIVA

Новая грузовая авиакомпания Fly Khiva начала полеты на грузовом самолете Boeing 767-300F, арендованном у Icelandair. Авиакомпания планирует пополнить свой парк новыми самолетами и начала осуществлять грузовые перевозки между Европой и Китаем через Узбекистан. Первый коммерческий рейс авиакомпании состоялся 25 июня 2024 года из Ташкента в Эрбиль, Ирак. Авиакомпания Fly Khiva также получила разрешение на полеты в Гонконг и ожидает разрешения на выполнение рейсов в Европу. В будущем авиакомпания планирует создать собственный базовый центр технического обслуживания, возможно, в аэропорту Навои.

1.3 Новые международные партнерства

Узбекистан активно привлекает новых грузовых авиаперевозчиков. Например, китайская грузовая авиакомпания YTO Cargo Airlines запустила регулярные грузовые рейсы в Узбекистан в июне 2024 года на региональном реактивном самолете Comac ARJ21-700F. Кроме того, в Международном аэропорту Ташкента ведется строительство нового грузового терминала, которое будет завершено к концу 2024 года. Датская грузовая авиакомпания Maersk Air Cargo начала свою деятельность в аэропорту Навои в марте 2023 года, выполняя рейсы по маршруту Биллунд-Навои-Ханчжоу-Навои-Биллунд. Первоначально авиакомпания выполняла шесть рейсов в неделю, но ожидается, что частота их выполнения увеличится до 36 рейсов в неделю. Аэропорт Навои будет служить перевалочным пунктом для технической посадки, дозаправки и смены экипажа.

1.4 Стратегическая либерализация и перспективы на будущее

Узбекистан планирует значительно либерализовать воздушное сообщение с Китаем. Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов между двумя странами до 100 в неделю, при этом каждая страна будет выполнять по 50 рейсов. Будут сняты ограничения на количество пунктов назначения и назначенных перевозчиков, что позволит выполнять неограниченное количество рейсов в различные города. Кроме того, новый воздушный коридор должен сократить время полета между Узбекистаном и Китаем.

1.5 Инициатива Air Silk Road

Узбекистан и Китай также договорились о совместной разработке “Воздушного шелкового пути” для грузовых авиаперевозок. Эта инициатива является частью более широких усилий по повышению роли Узбекистана в глобальной логистике грузовых авиаперевозок и укреплению экономических связей с Китаем.

Инвестируя в инфраструктуру, расширяя свой авиапарк и налаживая международные партнерские отношения, Узбекистан имеет все шансы стать значимым игроком в мировой индустрии грузовых авиаперевозок. Ожидается, что эти изменения будут способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и укреплению логистических возможностей страны. /// nCa, 14 августа 2024 (перекрестный пост от aircargo.atocomm.eu) [продолжение следует]