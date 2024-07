Бывшим студентам по обмену, которых принимали Сесилия и Корейдон Степаниак в Техасе: Если вы стали жертвой или свидетелем каких-либо инцидентов во время вашего пребывания, пожалуйста, срочно свяжитесь с CSFES.

ФБР арестовало супружескую пару из Эль–Пасо – Сесилию и Корейдона Степаниак – по подозрению в жестоком обращении с детьми. Солдат Форт-Блисса и его жена находятся под стражей по обвинению в том, что они заставили школьницу по обмену использовать ведро в качестве туалета, морили ее голодом и приставляли нож к горлу.

CSFES (Комитет по безопасности иностранных студентов по обмену), общественная организация, защищающая интересы иностранных студентов по обмену в США, проделала значительную работу по мобилизации правоохранительных органов для расследования этого дела.

CSFES стало известно, что пострадало много иностранных студентов по обмену. Как заявило ФБР, эти бывшие школьники по обмену могут быть как жертвами, так и свидетелями в этом деле.

Вот срочное сообщение от г-жи Даниэль Грихалва, директора CSFES:

С глубоким сожалением и безмерной грустью CSFES осознает, что Сесилии и Корейдону Степаниак на протяжении многих лет разрешалось принимать у себя многих иностранных школьников по обмену.

Те из вас, кто оказался достаточно смелым, чтобы выйти вперед, заслуживают похвалы за свою храбрость. Спасибо. Вам верят. Те из вас, кто рассказывал, что в Америке вам пригрозили черной меткой на визе или что вы никогда больше не получите визу в Соединенные Штаты, пожалуйста, знайте, что это неправда! Ваши свидетельства в отношении периода пребывания у Степаниак, никак не повлияют на продолжительность вашей визы.

Да, для тех из вас, кто хочет сообщить об этом, но боится, будет предоставлен переводчик. Да, мы уважаем ваше желание сохранить это в тайне.

От всего сердца благодарю вас за то, что вы уже откликнулись. В цифрах есть сила, и мы верим, что вы можете сделать что-то очень важное, рассказав о том, что вы видели, живя с Сесилией и Корейдоном Степаниак, независимо от того, сколько лет назад это было. Вам поверят, и вы будете чувствовать себя в безопасности, если сообщите об этом. Да, вы можете сохранять анонимность и продолжать общаться с Комитетом по безопасности иностранных студентов по обмену столько времени, сколько вам потребуется. Мы хотим сказать, что верим вам, и, пожалуйста, вы должны чувствовать себя в безопасности, выходя вперед и говоря то, что хотите сказать. Сказать что-то лучше, чем промолчать. Спасибо!

Искренне,

Даниэль Грихалва, директор

Комитет по безопасности иностранных студентов по обмену

660 Joshua Tree Street

Imperial, CA 92251

Cell number: 760-583-9593

www.csfes.org

* * *

Ранее мы опубликовали следующие материалы:

/// nCa, 18 июля 2024 г.