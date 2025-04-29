Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества

28 апреля 2025 года на полях Первого форума высокого уровня по устойчивому развитию в регионе Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Аркадаг состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджид Ханом.

В ходе встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества Туркменистана с ОЭС, а также наметили пути дальнейшего развития партнерства.

Была отмечена значимость инициатив уважаемого Президента Туркменистана, призывающих к усилению роли данной региональной организации в мире. Выделена значимость кооперации стран формата, охватывающего регион Центральной Азии, Среднего Востока и Южной Азии.

Энергетика, транспорт и связь, торгово-экономическая интеграция, цифровизация, развитие культурных связей были названы в числе приоритетных направлений взаимодействия.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для дальнейшего наращивания партнёрства, отметив при этом значимость Ашхабадского консенсуса для действий, принятого на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества в ноябре 2021 года.

Особое внимание уделено раскрытию транспортно-транзитного потенциала. В этой связи рассмотрена инициатива туркменской стороны по организации событийного мероприятия в ознаменование Великого Шёлкового пути.

В завершение встречи подтвердив приверженность Туркменистана и ОЭС конструктивному диалогу, стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии партнерства. ///МИД Туркменистана