Сочетание традиций и инноваций: туркменские специалисты исследуют природоохранные решения в области климата

На апрельском семинаре по экологическим решениям 35 специалистов из Туркменистана узнали о способах улучшения экосистемных услуг, обеспечения устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к последствиям изменения климата.

Экологические решения описывают действия, которые помогают защищать, устойчиво управлять и восстанавливать естественные или измененные экосистемы и которые эффективно и адаптивно решают социальные проблемы, принося пользу как благополучию людей, так и биоразнообразию.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в тесном сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Проектным офисом Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) в Туркменистане провели трехдневный учебный семинар 14-16 апреля 2025 года.

Участники узнали, как Туркменистан может использовать проверенные временем природные системы для решения насущных экологических проблем, таких как посадка саксауловых деревьев для снижения засоления почв и восстановление пустынной флоры для сохранения подземных вод в ответ на опустынивание и связанные с ним проблемы.

“Экологические решения предлагают мощные, основанные на местных условиях инструменты для решения проблем изменения климата, деградации земель и нехватки воды”, – сказала сотрудник ФАО по природным ресурсам Эветта Зенина, возглавляющая проект.

Интенсивный тренинг, проведенный в Центральной библиотеке Туркменабата в рамках текущего проекта ФАО по укреплению потенциала в области управления водными ресурсами, устойчивого к изменению климата, позволил национальным специалистам из природоохранных учреждений, местных органов власти, гражданского общества и ассоциаций землепользователей получить как базовые знания, так и практические навыки в области экологических решений.

Презентации экспертов, динамичные дискуссии и совместная групповая работа в течение трех дней способствовали углублению понимания участниками того, как интегрировать такие решения в национальные экологические стратегии, учитывая конкретные последствия изменения климата в стране. Основное внимание было уделено развитию у участников способности оценивать местные риски и выбирать наиболее подходящие природные решения.

Под руководством Зениной, международного эксперта Далера Домуллоджанова и Мергена Кепбанова, который руководит офисом РЭЦЦА в Туркменистане, участники использовали платформу глобального всемирного обзора природоохранных подходов и технологий (WOCAT) и другие инструменты для выявления практик, подходящих условиям Лебапского велаята.

Из библиотеки в поле

Участники перешли от теории к практике, посетив на второй день питомник департамента лесного хозяйства, где получили непосредственный практический опыт под руководством опытных инструкторов.

По словам Зениной, семинар позволил национальным специалистам объединить традиционные знания с современными подходами, создав прочную основу для устойчивости экосистем страны.

“Инвестируя в людей, мы инвестируем в будущее земли”, – сказала она. – Укрепляя местный потенциал, мы обеспечиваем непрерывность, масштабируемость и долгосрочное воздействие усилий по адаптации к изменению климата в стране”.

Проект заложил важную институциональную и техническую основу для широкомасштабного внедрения экологических решений и методов устойчивого землепользования в пилотных районах Лебапского велаята, поддерживая устойчивость агроэкосистем и продовольственную безопасность.

Тренинг также служит отправной точкой на пути к предстоящему проекту Глобального экологического фонда (ГЭФ), который будет способствовать преобразованию сельскохозяйственного сектора Туркменистана в сторону повышения устойчивости к изменению климата. ///ФАО, 28 апреля 2025 г.