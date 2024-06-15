Отправляете своего ребенка в США по программе школьного обмена? Будьте осторожны с недобросовестными службами и безответственными, даже опасными, принимающими семьями

Отчет nCa

Многие подростки мечтают поехать в Соединенные Штаты в качестве школьников по обмену. Для некоторых это может обернуться кошмаром.

Стоимость поездки школьника по обмену в США на учебный год составляет примерно 12000-15000 долларов США. Имеются также дополнительные расходы.

При отсутствии грантов или стипендий среднестатистической семье в Центральной Азии приходится откладывать деньги в течение нескольких лет, чтобы отправить своего ребенка по обмену в США. Они экономят на еде и одежде, удобствах и развлечениях, и даже в этом случае им, возможно, придется занимать в долг у родственников, чтобы наскрести нужную сумму.

Теоретически, год обучения в США и проживание в принимающей семье в течение этого периода должны стать важными событиями в жизни подростка.

Однако реальность во многих случаях оборачивается настоящей катастрофой. В системе есть недостатки.

Как правило, когда школьник уверен, что хочет поехать в США по обмену, первым шагом является обращение в местное отделение или к представителю агентства по трудоустройству.

Будьте очень осторожны, если речь идет о международном студенческом обмене (ISE) или программах международного студенческого обмена (ASSE), потому что их репутация довольно сомнительна. Выбор надежной и ответственной службы, которая предлагает образовательные программы, очень важен.

Там будет целый ряд вопросов, таких как выбор школы, принимающей семьи, детали условий проживания, поездки и страховка и т.д.

Будут обещания, что пока школьник находится в США, любые жалобы или проблемы будут решены в течение получаса. — Пожалуйста, не верьте в это ни на минуту.

Существует множество документально подтвержденных случаев, свидетельствующих о том, что, как только ученик попадает в систему, он или его родители практически ничего не могут сделать, чтобы исправить ситуацию.

Если вы воспитали своего ребенка в уважении к взрослым и доверии к ним, вы проделали отличную работу. Однако это может быть уязвимым местом в определенных ситуациях во время пребывания в США в качестве школьника по обмену.

Пожалуйста, перепроверяйте информацию, которую получает от агентства, занимающегося образовательными программами.

В системе много недостатков. Один из них заключается в том, что школьников иногда помещают в семью одинокого взрослого. Для ребенка, выросшего в традиционной семье в Центральной Азии, это уже тревожный сигнал.

Лица, управляющие системой обмена школьниками, должны понимать, что ребенок едет в США для получения образования, а не для перепрограммирования своей семьи и моральных ценностей.

Предполагается, что Государственный департамент является органом, уполномоченным решать любые проблемы, с которыми сталкиваются школьники по обмену. Есть много случаев, когда государственные органы не делают ничего подобного.

Не существует надежной системы проверки принимающих семей, прежде чем им будет разрешено принять школьников по обмену. В результате во многих случаях осужденные за сексуальные преступления становятся родителями, принимающими детей.

Были случаи сексуальных домогательств, нападений и даже изнасилований со стороны принимающих родителей.

В задокументированных случаях, когда школьник по обмену сообщал в службу трудоустройства о том, что он был изнасилован, служба не сообщала властям о принимающем родителе-нарушителе. Это равносильно соучастию в совершении преступления.

Согласно условиям, школьникам по обмену должна предоставляться отдельная комната. Однако иногда, вместо этого, их размещают в подвалы, кишащие крысами и тараканами. Однажды произошел случай, когда таракана пришлось удалять хирургическим путем из уха ребенка.

В некоторых случаях принимающий родитель не разрешает учащемуся связаться со своей семьей на родине.

Короче говоря, если что-то может пойти не так, то, скорее всего, так и будет. И ребенок или его семья, оставшиеся дома, почти ничего не могут сделать, чтобы исправить ситуацию.

Система не ориентирована на интересы ребенка. Она даже не нейтральна. Система склоняется в пользу агентства.

Обращаться с жалобой в Государственный департамент – все равно что кричать в пустыне. На практике никто не реагирует, никто не вмешивается, чтобы устранить жалобы.

Как родители школьника по обмену, вы имеете право настаивать на том, чтобы принимающая семья, выбранная для вашего ребенка, соответствовала вашим моральным и семейным ценностям.

Вы также должны настаивать на том, чтобы принимающие родители не имели судимости.

Должны быть четкие гарантии того, что никто не будет кричать на вашего ребенка и применять физическое насилие.

Должна быть гарантия того, что ваш ребенок будет получать полноценное трехразовое питание, за которое вы платите. У ребенка также должен быть свободный доступ к таким бытовым приборам, как стиральная машина, фен, кухня и т.д.

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Мы рекомендуем семьям, решившим отправить своего ребенка в США в качестве школьника по обмену, первым делом, обратиться в CSFES (Комитет по безопасности иностранных школьников по обмену).

Г-жа Даниэль Дж. Грихалва является его основателем и директором комитета.

Мы можем со 100% уверенностью сказать, что вы можете доверять CSFES в решении любых вопросов, связанных с поездкой и пребыванием вашего ребенка в США.

Committee for Safety of Foreign Exchange Students (CSFES)

660 Joshua Tree Street, Imperial, CA 92251

Phone – +1.760.583.9593

Email – DGrijalva@csfes.org

Website – http://www.csfes.org/

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Советы родителям при поиске компании, занимающейся образовательными услугами (с веб–сайта CSFES)

CSFES получает запросы от родителей с просьбой порекомендовать подходящие организации по обмену школьниками. Хотя CSFES не в состоянии давать такие рекомендации, мы предлагаем следующее при принятии этого очень важного решения:

Проверка по отпечаткам пальцев:

Уточните, проводит ли организация по обмену школьниками проверку по отпечаткам пальцев. Если ответ отрицательный, поищите другую компанию.

В экстренных случаях:

Проверьте, насколько эффективно организация по обмену школьниками реагирует на чрезвычайные ситуации, особенно в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Узнайте номер телефона для экстренных вызовов. Затем позвоните по этому номеру.

Просмотрите анкеты школьников:

Какие меры контроля применяются при посещении веб-сайта организации по обмену школьниками, чтобы предотвратить легкий доступ к профилю студента? Легкодоступна ли личная информация вместе с фотографией школьника? Хотели бы вы, чтобы организация по обмену школьниками разместила информацию о вашем сыне или дочери именно таким образом?

Наблюдается рост числа сексуальных домогательств к детям через Интернет, поэтому это является серьезной проблемой для CSFES.

Информация о принимающей семье:

В том случае, если вы получили от организации по школьному обмену пакет с информацией о будущей принимающей семье вашего сына или дочери:

Убедитесь, что интересы этой семьи совпадают с интересами вашего сына или дочери.

Если у вашего ребенка аллергия или астма, помещают ли его в дом с животными или курящими людьми?

С осторожностью отнеситесь к ситуации, если перед отъездом вашего сына или дочери организация по школьному обмену уведомит вас о внезапных изменениях в принимающей семье, выбранной для вашего ребенка. Если вам говорят, что принимающая семья изменилась “из-за развода или непредвиденных обстоятельств” и т.д., это вызывает серьезную озабоченность у CSFES.

Вам будет сказано, что вместо этого вашего сына или дочь будет ждать другая семья. По нашему опыту, это может привести к тому, что ваш ребенок будет много раз перебрасываться из одной семьи в другую, прежде чем будет обеспечена “постоянная” семья. Проводит ли организация предварительную проверку членов семьи, включая проверку биографических данных по отпечаткам пальцев?

В соответствии с правилами Государственного департамента Соединенных Штатов, раздел 62.25(d)(3) «Убедитесь, что ни один представитель организации не выступает одновременно в качестве принимающей семьи и регионального куратора для школьника-участника, которого этот представитель организации может принять».

Вашего сына или дочь не следует помещать в дом, где его/ее принимающая мать или отец также являются руководителем организации, региональным представителем или региональным директором компании, занимающейся обменными программами. Это не гарантирует нейтралитета в случае, если у вашего сына или дочери возникнут проблемы или возникнет чрезвычайная ситуация. /// nCa, 14 июня 2024 г.

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Существует интернет-форум, на котором школьники по обмену и их родители делятся своим опытом. Это открывает новые возможности.

Форум ведется на немецком языке. Здесь мы публикуем перевод вступительного поста в теме.

Учебный год в США/ что я хотел бы знать перед бронированием

Школьный форум по обмену – Перед началом учебного года за границей

21 сентября 2023

Всем привет,

Если вы являетесь родителем и ищете независимую информацию, а не глянцевые брошюры организаций, то здесь именно подходящее для вас место.

Я хотел бы немного лучше подготовить вас к неприятным событиям в США, которые могут произойти и на которые, конечно же, ни одна организация не обращает внимания.

Это ситуации, которые произошли совсем недавно и которые не затрагивают конкретную организацию, но многие их них применимы к каждой организации.

Итак, начинаем:

– в случае “плохого поведения” некоторые организации, а также принимающие родители крадут мобильный телефон – если ребенок отказывается, ему угрожают высылкой и обратным рейсом на следующий день, аннулированием визы. Мы говорим не о нескольких часах, а о неделе или даже о полной краже до окончания программы. (По крайней мере, одно американское агентство включило это в свои правила)

– Если возникают “проблемы”, некоторые организации запрещают подросткам общаться с другими людьми. Ни с учителями, ни с другими учениками. Иначе это расценивается как нарушение правил, за которым следует наказание, и им грозит немедленное исключение. Они лишены возможности излить душу.

– Во многих семьях США существует, скажем так, странная потребность в том, каким образом и как часто европейский подросток должен проявлять благодарность. И это повторяется снова и снова. Ожидается почти покорное и уступчивое отношение

– Гигиенические требования принимающей семьи не всегда соответствуют немецким.

– К европейским подросткам там очень часто относятся как к детям. Их мнение никого не интересует, а их самоуверенность часто заставляет их казаться неблагодарными и неуважительными некоторым принимающим семьям. Просто потому, что они обычные подростки.

– ребенок заявил, что он вегетарианец или веган? При устройстве в семью это не обязательно примут во внимание.

– в домах не всегда учитываются медицинские ограничения, например, в случае пневмологических ограничений, связанных с никотином и/или аллергией на шерсть животных.

– не существует стандарта относительно того, как должен выглядеть дом, каково должно быть финансовое положение семьи, поэтому впоследствии также трудно предъявить финансовые требования.

– наши дети могут напрямую столкнуться с гомофобией, расизмом и сексизмом в семье, но не с точки зрения жертвы.

– наличие психологического давления, абсолютного запрета на контакты с друзьями и родителями, обвинения со стороны родителей и принимающих семей в том, что школьники по обмену лгут и манипулируют людьми.

– фактические контактные лица для наших детей часто являются друзьями принимающих семей и поэтому часто не придерживаются нейтрального отношения к происходящему.

– даже в случае серьезных проблем многие организации не разрешают вам менять семью, хотя заранее это часто преподносится совершенно по-другому.

– если принимающая семья говорит, что им больше не нужен студент, все может произойти быстро: часто всего за 30 минут и без предупреждения наши дети вынуждены собрать свои вещи, не могут ни с кем попрощаться и часто обращаются к местным координаторам (хотя, по данным Госдепартамента, это запрещено в США). В таких случаях, дети не смогут посещать школу в течение нескольких дней или недель. Им угрожают исключением из школы.

Никогда не позволяйте своим детям подписывать документы, которые они не до конца понимают (так часто пытаются сделать, в документах можно содержаться признание вины и, следовательно, нарушение правил может привести к исключению из школы).

Это не только мой личный опыт. Несколько родителей, потрясенных своим опытом, подтвердили, что они, в том числе и я, подошли к проекту “Год за границей” слишком наивно, и мы сожалеем, что не были проинформированы лучше.

Большинство подумают, что это единичные случаи. С одной стороны, это неправда, хотя, конечно, у многих школьников все равно складывается отличный год.

– и последний совет: если у вас ее еще нет, приобретите юридическую страховку, просто на всякий случай

Я желаю всем семьям всего наилучшего, берегите себя и своих детей.

Форум доступен по этой ссылке: https://forum.schueleraustausch.de/t/usa-high-school-jahr-was-ich-gerne-vor-der-buchung-gewusst-haette/31725

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете присоединиться к форуму и принять участие в беседе.

На форуме много информативных комментариев. Например, кто-то написал:

Может случиться так, что кто-то из членов принимающей семьи имеет судимость, сидел в тюрьме, повсюду открыто валяется оружие, грязно, вашему ребенку не разрешают общаться, не хватает еды, ваш ребенок должен покорно вести все домашнее хозяйство и присматривать за несколькими детьми. Маленькие дети – в дополнение к школе или вместо нее. Некоторых принимающих семей заставляют поверить, что няня или уборщица также приедет в дом вместе с принимающим ребенком. Семьи часто получают деньги за то, что берут к себе ребенка, иногда это открыто рекламируется на Facebook. Семьи не всегда должны быть виноваты в этом. Это создает совершенно другие ожидания – особенно на этапе подбора клиентов!

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Идея не в том, чтобы разубедить или обескуражить потенциальных школьников по обмену или их родителей. Однако вы никогда не должны забывать, что для некоторых агентств по образовательным программам, школьник по обмену – это просто сделка, выгодная сделка. И эта сделка будет завершена, как только школьник прибудет в США. /// nCa, 14 июня 2024 г.