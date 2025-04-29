Туркменистан и Кыргызстан проводят первое заседание Совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики

28-30 апреля 2025 года в Бишкеке проходит первое заседание Совместной туркмено-кыргызской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики. В заседании принимает участие делегация Туркменистана во главе с заместителем Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана А.Худайбердиевым.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено активизации транзитных перевозок, развитию мультимодальных контейнерных маршрутов через территории двух стран, а также расширению сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

Отдельно была подчеркнута важность использования возможностей Международного морского порта Туркменбаши для обеспечения перевозок кыргызских грузов в западном направлении, а также рассмотрены вопросы предоставления взаимных тарифных преференций.

Стороны также обсудили аспекты сотрудничества в консульской сфере, в частности, вопросы, связанные с визовыми процедурами для участников международных перевозок.

По итогам работы заседания планируется подписание Протокола первого заседания туркмено-кыргызской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, в котором будут отражены достигнутые договоренности и определены основные направления дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, было решено проводить встречи комиссии на регулярной основе. Второе заседание Совместной комиссии запланировано на 2026 год в Туркменистане.

Проведение первого заседания комиссии стало очередным шагом на пути укрепления партнерства между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, направленного на развитие транспортно-логистического взаимодействия, активизацию торговых связей и повышение роли обеих стран в обеспечении международных транспортных коридоров. ///МИД Туркменистана, 28 апреля 2025 г.