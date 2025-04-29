В Ашхабаде состоялась встреча руководителей профсоюзов Центральной Азии

28 апреля 2025 года, в Ашхабаде впервые прошла встреча руководителей профсоюзов стран Центральной Азии, организованная Национальным центром профсоюзов Туркменистана (НЦПТ) совместно с Бюро Международной организации труда по делам трудящихся (МОТ ACTRAV). Мероприятие было приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и основания НЦПТ, собрав делегации во главе с лидерами профсоюзов региона. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Встреча подчеркнула активизацию сотрудничества Туркменистана с МОТ после принятия Дорожной карты на 2024–2025 годы. В этом году впервые был подписан совместный план действий между НЦПТ и Бюро МОТ, укрепивший партнёрство. Состоявшееся в рамках этой программы мероприятие способствовало обмену опытом между профсоюзами региона по защите трудовых прав и подтвердило стремление Туркменистана к сотрудничеству в Международный год мира и доверия.

Мероприятие совпало с Всемирным днём охраны труда, отмечавшимся 28 апреля под темой 2025 года: «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочих местах». Встреча стала важной платформой для обсуждения современных практик профсоюзного сотрудничества, продвижения справедливой социальной политики и защиты прав трудящихся.

Мария Хелена Андре, директор Бюро МОТ по делам трудящихся, участвовавшая онлайн, выразила радость по поводу проведения встречи в День охраны труда. Она высоко оценила инициативу Туркменистана, отметив её как пример приверженности достойному труду. Тема 2025 года, по её словам, призывает использовать цифровые технологии и ИИ с учётом прав работников. Андре подчеркнула ключевую роль профсоюзов в обеспечении того, чтобы технологии служили людям, и назвала встречу вкладом в интеграцию Центральной Азии.

Сергеюс Гловацкас, заведующий отделом Бюро МОТ, отметил активную ратификацию конвенций МОТ профсоюзами Центральной Азии, что способствует защите прав трудящихся. Он указал на необходимость обновления правовых норм из-за цифровизации и ИИ, а также на новые задачи, такие как создание экологичных рабочих мест и возможностей для молодёжи. По его мнению, важно также развивать приграничное и межотраслевое сотрудничество в социально-трудовой сфере на основе имеющегося позитивного опыта.

Огулдженнет Бердилиева, председатель НЦПТ, подчеркнула, что встреча символизирует стремление к сотрудничеству ради благополучия народов. Обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов, по её словам, помогут укрепить защиту прав трудящихся. Бердилиева отметила роль профсоюзов Туркменистана как надёжных партнёров правительства в разработке законодательства.

Кайрат Айбосынов, зампредседателя Федерации профсоюзов Казахстана, назвал 30-летие нейтралитета и НЦПТ важными вехами. Он отметил, что нейтралитет обеспечивает мир и стабильность, открывая новые горизонты для профсоюзов в продвижении социального диалога.

Омурбек Шаршеналиев, зампредседателя Федерации профсоюзов Кыргызстана, указал, что нейтралитет укрепил авторитет Туркменистана. Встреча, по его мнению, способствует обмену опытом и сотрудничеству в условиях цифровизации и изменений на рынке труда.

Бахтиёр Махмадалиев, зампредседателя Федерации профсоюзов Узбекистана, назвал встречу важным шагом для профсоюзов региона. Он напомнил о создании в 2021 году Совета профсоюзов Центральной Азии по инициативе Узбекистана и пригласил Туркменистан к полноправному членству, подчеркнув, что совместные усилия усилят влияние региона.

Наргис Назарзода, председатель отраслевого профсоюза Таджикистана, отметила, что 30 лет НЦПТ – показатель стабильности. Она указала на импульс, который визит Президента Туркменистана в Таджикистан дал связям, включая профсоюзные. Назарзода подчеркнула, что общие цели объединяют страны для создания справедливого общества.

В рамках секций «Принципы нейтралитета: современная практика и сотрудничество» и «Роль профсоюзов в защите прав трудящихся», а также двусторонних встреч обсуждались использование цифровых сетей для профсоюзной деятельности и повышение осведомлённости работников о правах. Участники подчеркнули важность регулярных встреч для укрепления регионального взаимодействия.

Встреча открыла новые перспективы для партнёрства профсоюзов Центральной Азии, координации усилий и обмена опытом, что особенно значимо в контексте экономических и социальных преобразований в регионе.

Член МОТ с 1993 года, Туркменистан ратифицировал 11 конвенций, интегрировав их нормы в национальное законодательство, включая Кодекс о социальной защите, Трудовой кодекс и Закон «О занятости населения». ///nCa, 29 апреля 2025 г.