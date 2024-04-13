Завершены полевые работы по сбору данных обследования MICS7 в Туркменистане

12 апреля 2024 года, Ашхабад – Государственный комитет Туркменистана по статистике при поддержке ЮНИСЕФ, ЮНФПА успешно завершил полевые работы по проведению Многоиндикаторного кластерного обследования (MICS7) в Туркменистане. С января 2024 года в рамках этого обследования было посещено в общей сложности 6800 домохозяйств. В Лебапском велаяте был обследован последний кластер в поселке Чаршангы в Койтендагском этрапе, что завершило масштабную работу по сбору данных в этом регионе и по всей стране. Следующим этапом станет обработка данных, а предварительные результаты, как ожидается, будут опубликованы в третьем квартале 2024 года.

Высокий процент ответов превзошел ожидания, отражая готовность членов домохозяйств, как женщин, так и мужчин, принять активное участие в опросе и поделиться ценными сведениями.

«Одним из самых труднодоступных мест был поселок Пагтачи в Ходжамбазском этрапе, который находится в нескольких часах езды от Туркменабата. Но команда с энтузиазмом преодолела это расстояние, чтобы данные MICS7 отражали положение домашних хозяйств», – говорит Курбанбай Жораев, руководитель группы MICS в Лебапе.

Для обеспечения качества сбора данных, а также для предоставления рекомендаций и консультаций командам MICS, во всех регионах и в городах проводились регулярные мониторинговые визиты с участием представителей Государственного комитета Туркменистана по статистике, а также Регионального и Странового офисов ЮНИСЕФ.

«Завершение сбора данных MICS7 представляет собой важный шаг вперед в усилиях по развитию страны. Этот раунд обследования в Туркменистане отличается расширенным содержанием и включает информацию по всем членам домашнего хозяйства. ЮНИСЕФ стремится к тому, чтобы MICS7 продолжало играть ведущую роль в разработке политики и программ, направленных на улучшение жизни детей и семей во всем мире, а также в мониторинге прогресса в достижении ЦУР» – сказал Мохаммад Файязи, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ и его партнеры благодарны за активное участие, доброжелательное отношение и сотрудничество всем домашним хозяйствам, принявшим участие в опросе.

О MICS:

Многоиндикаторное кластерное обследование (MICS) – это комплексная программа обследования домашних хозяйств, разработанная ЮНИСЕФ для получения сопоставимых на международном уровне, надежных и актуальных данных о положении детей и женщин. В ходе обследований MICS измеряются ключевые показатели, которые позволяют странам отслеживать прогресс в достижении национальных целей и выполнении глобальных обязательств, включая Цели в области устойчивого развития (ЦУР).

/// nCa, 13 April 2024 (in cooperation with UNICEF Turkmenistan, 12 April 2024)

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