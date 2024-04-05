Новые коридоры мировой торговли

Татьяна Рей-Белле, директор по МДП и транзиту в IRU

Недавние кризисы изменили глобальные торговые маршруты. Инструменты упрощения процедур торговли и цифровизация необходимы как никогда для облегчения перемещения товаров.

Геополитические события последних нескольких лет привели к пересмотру торговых маршрутов, при этом грузопотоки по традиционным маршрутам, таким как северные евразийские коридоры, значительно сократились с начала войны в Украине.

В последнее время торговля между Востоком и Западом пострадала из-за кризиса на Красном море, что заставило транспортные компании вновь искать альтернативные маршруты.

Появились новые маршруты, облегчающие торговлю между Востоком и Западом. Но они нуждаются в нашей поддержке.

Средний и Южный коридоры

Соединяя Китай и Центральную Азию через Каспийское море или Иран с Турцией и Европой, Средний и Южный коридоры стали важнейшими торговыми маршрутами, изменяющими глобальную динамику транспорта и торговли. Они обеспечивают автомобильные перевозки “от двери до двери” и эффективное сочетание различных видов транспорта.

В 2022 году объемы транзита по Срединному коридору достигли рекордного роста, увеличившись на 150% по сравнению с 2021 годом. Всего за один месяц, с декабря 2022 по январь 2023 года, контейнерный оборот в Каспийском бассейне увеличился в 5,5 раза. С января по август 2023 года объемы перевозок из Китая в Европу по Срединному коридору увеличились на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, превысив 1,6 млн тонн.

Южный коридор также имеет хорошие возможности для облегчения потока товаров и торговли между Востоком и Западом. В среднем, транспортные операции турецких операторов из Турции в Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан увеличились на 44% с 2020 по 2023 год. У иностранных операторов этот показатель вырос на 86%.

Перевозка из Ляньюньгана, Китай, в Турцию или страны ЕС по этим коридорам занимает от 13 до 23 дней. Для сравнения, на морской путь через Суэцкий канал тратится от 35 до 45 дней.

Кризис на Красном море

Кризис в Красном море еще больше обострил проблемы мировой торговли и транспорта. Как широко освещалось в средствах массовой информации, грузовые суда направляются в обход южной оконечности Африки, чтобы избежать захода в Красное море.

Другие компании выбирают более прямые автомобильные маршруты. Используя систему МДП ООН, транспортные компании перенаправляют свои грузы через страны региона Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), минуя заблокированный морской участок, пересаживаясь на грузовики, которые следуют через регион ССАГПЗ и северную часть Красного моря. Морские порты Сохар и Салала (Оман), а также Джидда и Даммам (Саудовская Аравия) выступают в качестве основных портов прибытия, где товары затем перегружаются и перевозятся грузовиками по всему региону, прежде чем продолжить свой путь морем.

Но есть много других маршрутов, доступных транспортным компаниям. Только в прошлом году Milton Group перевозила товары из Европы на Ближний Восток по системе TIR, пересекая 13 стран, всего за девять дней, вместо 40 дней морским транспортом.

Товары отправлялись из Латвии транзитом через Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Иран через порт Бандар-Аббас, а затем на судне типа “Ро-Ро” направлялись в Объединенные Арабские Эмираты и, наконец, в Королевство Саудовская Аравия, прежде чем прибыть в пункт назначения в Кувейте.

В последние годы по всей Азии открылись новые маршруты TIR. С 2021 года IRU и его партнеры открыли несколько коридоров в рамках TIR, включая Исламабад -Тегеран-Стамбул, Пакистан-Афганистан – Узбекистан-Казахстан и Китай-Пакистан-Афганистан. Все три маршрута позволяют сократить время транспортировки в среднем на 80% по сравнению с традиционными маршрутами.

Альтернативные маршруты и интермодальные перевозки необходимы для обеспечения эффективности региональных и глобальных торговых маршрутов в условиях продолжающихся кризисов и геополитических потрясений.

Решения

Чтобы справиться с растущим трафиком на перегруженных пограничных переходах, необходимы инвестиции как в жесткую инфраструктуру, так и в упрощенные процедуры, услуги и инструменты. Но для максимального использования потенциала Среднего и Южного коридоров и повышения устойчивости наша стратегическая направленность должна быть смещена в сторону упрощенных торговых и транзитных решений.

Испытанные инструменты, такие как система МДП, могут значительно упростить торговые потоки и разблокировать перегруженные пункты пересечения границ. Согласованные инструменты, включая систему МДП, могут обеспечить безопасность и прозрачность транзитных перевозок, ускорить обработку грузов с низким уровнем риска и снизить коммерческие издержки.

Упрощение процедур, основанное на оценке рисков, позволяет таможенным органам разделять транспортные потоки и быстрее обрабатывать грузы с низким уровнем риска. Страны Центральной Азии, которые находятся в центре транспортного сообщения между Востоком и Западом, создают выделенные полосы МДП для безопасной перевозки, по которым таможня получает предварительную информацию для управления рисками через систему TIR-EPD.

В связи с рекордным ростом объемов торговли по новым коридорам все более актуальной становится цифровизация международного транзита для дальнейшего повышения безопасности и эффективности торговли.

Многие процессы МДП уже успешно переведены в цифровую форму, что приносит существенные выгоды государственному и частному секторам, а также повышает безопасность и упрощает процедуры транзита.

Все дороги ведут к eTIR

В дополнение ко всем шагам, предпринятым для перевода процессов МДП в цифровую форму, конечной целью является широкое внедрение eTIR в ближайшие годы.

Вся необходимая цифровизация МДП между бизнесом и таможенными органами уже выполнена, и теперь странам МДП необходимо завершить последний оставшийся этап подключения: подключение к международной системе eTIR, размещенной в Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

eTIR не только еще больше повысит преимущества TIR за счет устранения трудоемких бумажных процедур. Это также значительно упростит использование преимуществ TIR при интермодальных перевозках, открывая новые возможности для эффективного сочетания различных видов транспорта.

Международный Союз Автомобильного Транспорта (IRU) и ЕЭК ООН совместно работают над ускорением внедрения системы eTIR, которая должна быть дополнена электронной CMR, электронными визами и электронными разрешениями. Все они предоставляют значительные преимущества и позволяют оптимизировать транспортные операции.

Для эффективной оцифровки важно избегать дублирования данных и механизмов, с помощью которых они передаются различным органам власти и организациям, представляющим различные виды транспорта. Переход на цифровые документы – это возможность оптимизировать и минимизировать обмен данными для всех.

В последние годы глобальные торговые маршруты претерпели значительные изменения в результате серьезных кризисов. Возникающие новые маршруты должны быть быстро подкреплены согласованными инструментами развития и цифровизацией, чтобы избежать дальнейших сбоев в мировой торговле.///ЮНКТАД, 27 марта 2024 г.