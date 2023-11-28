Трансграничные природоохранные инициативы в Туркменистане представлены на Региональном диалоге по трансграничной охране природы в Ташкенте

Как мы сообщали в эти дни в Ташкенте проходит Региональный диалог по трансграничной охране природы в Центральной Азии, в котором принимают участие представители природоохранных и экологических ведомств Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также многочисленные национальные и международные организации.

Одним из спикеров и модераторов форума выступила эксперт из Туркменистана Ширин Каррыева, член Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям, координатор проекта по Центральной Азии Фонда «Critical Ecosystem Partnership Fund» (CEPF) (Фонд сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии). В своем докладе она представила трансграничные природоохранные инициативы, реализуемые в Туркменистане.

Ниже приводим ключевые моменты из презентации Ширин Каррыевой:

Туранские пустыни умеренного пояса

Одним из примеров трансграничного регионального сотрудничества в Центральной Азии стало внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 20 сентября 2023 года серийной номинации «Туранские пустыни умеренного пояса» Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Это первая природная номинация Всемирного наследия в Туркменистане. В объект входят такие туркменские охраняемые природные территории, как Репетекский биосферный заповедник, Капланкырский заповедник, Берекетли-Каракумский заповедник.

Как отметила эксперт, природоохранные министерства Казахстана, Туркменистана и Узбекистана подписали Меморандум по взаимопонимании по охране Туранских пустынь умеренного пояса.

Заповедники Туркменистана с трансграничными территориями

Среди заповедников Туркменистана трансграничными территориями выступают Капланкырский заповедник (граница с Казахстаном и Узбекистаном), на востоке – Койтендагский заповедник, граничащий с Сурханским заповедником Узбекистана, Амударьинский заповедник.

Сюнт-Хасардагский заповедник, Копетдагский заповедник, Бадхызский заповедники – это территории, приграничные к ирано-афганской границе. Таким образом, из девяти ныне действсующих заповедников Туркменистана, семь – это трансграничные территории.

Узбекистан и Туркменистан подготовят номинационное досье для внесения Койтендагской горной экосистемы в список Всемирного природного наследия

В настоящее время ведется насыщенная работа по изучению биоразнообразия Койтендагской горной экосистемы, ведущейся по рекомендациям МСОП.

Спикер напомнила о том, что Центр сохранения больших ландшафтов (СLLС, США) запустил в 2021 году Проект СЕРF-І «Связанность, потенциал и кошки: повышение устойчивости горных экосистем Койтендага» (2021-2023), который финансируется Фондом сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии.

Основным акцентом проекта стало наращивание научного потенциала, предоставление оборудования для мониторинга, использованию SМАRТ-мониторинга. Кроме того, в рамках проекта территории заповедника установлены фотоловушки, фиксирующие перемещение копытных – например, мархуров, архаров.

Совместный проект с Центром сохранения больших ландшафтов СЕРF-II «Связанность, потенциал и кошки: повышение устойчивости горных экосистем Койтендаг будет продолжен в 2023-2025 гг, с этой целью выделен второй грант для продолжения начатой работы, рассказала Ш.Кыррыева.

В рамках данного проекта также проводится SMARТ-мониторинг биоразнообразия, мероприятия по охране биоразнообразия, полевые экспедиции для сбора научной информации и данных.

Также планируется разработка транснационального серийного номинационного досье по Койтендагской экосистеме совместно с Узбекистаном.

Туркменистан ведет работу над созданием нового заповедника

Несколько месяцев назад был запущен Региональный проект Conservation x Lab/National Geographic/Segre Foundation «Основные коридоры для кошачьих Центральной Азии» на 2023-2026 гг, отметила Ш.Каррыева.

Одна из целей проекта – это содействие созданию нового Балханского государственного природного заповедника, который станет следующим 10-ым заповедником Туркменистана.

В рамках проекта начата работа по SМАRТ-мониторингу, проводятся полевые экспедиции для сбора научной информации и данных для подготовки обоснования по созданию нового заповедника Большой Балхан.

Совместные исследования с использованием фотоловушек подтвердили наличие в горах Большие Балханы переднеазиатского леопарда, который обитает не только в Восточном Центральном, Западном Копетдаге и Бадхызе, сообщалось в презентации.

Имеются сведения о пересечении леопардом границы в районе плато Устюрт на северо-западе страны и переходе его в Казахстан.

«Создание заповедника в Больших Балханах включено в Национальную лесную программу Туркменистана. К 2025 году заповедник должен быть создан, это работа активно сейчас ведется», – рассказала эксперт.

Кроме того, проект «Основные коридоры для кошачьих Центральной Азии» направлен на создание охраняемого коридора между хребтом Большой Балхан и заповедником Устюрт в Казахстане, восстановление экологической связности на плато Устюрт между Туркменистаном и Казахстаном для миграции копытных и хищников, и придание Устюрту статуса трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект охватывает три страны – Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан. ///nCa, 28 ноября 2023 г.