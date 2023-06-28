Центр сохранения больших ландшафтов – Изучение чудес Центральной Азии: полевая экспедиция в Туркменистане

На границе с Узбекистаном и недалеко от границы с Афганистаном туркменские «горные экосистемы Койтендага» (МЭК) составляют один из самых самобытных и богатых биоразнообразием ландшафтов в Центральной Азии. В рамках проекта «Связность, потенциал и кошки: повышение устойчивости горных экосистем Койтендага», финансируемого Партнерским фондом по критически важным экосистемам (CEPF), национальные и международные эксперты совершили путешествие по этому необычному региону с 5 по 11 апреля 2023 года. Одна из целей состояла в том, чтобы помочь оценить возможность его официального включения в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО .
Эта полевая миссия, проведенная в сотрудничестве с сотрудниками системы охраняемых территорий Туркменистана и Норвежского института природных исследований (NINA), была сосредоточена на Койтендагском государственном природном заповеднике (ГПЗ). Расположенный в Лебапском велаяте на крайнем востоке страны, Койтендагский заповедник является одним из самых биоразнообразных районов Туркменистана и является домом для важных видов, таких как уриалы, рыси и козлы. Койтендагский заповедник классифицируется как заповедник ( термин, используемый в странах постсоветского пространства для охраняемых территорий, предназначенных для сохранения «навсегда дикими»), сюда прилегают четыре государственных заказника «Гарлык», «Ходжабуржыбелент», «Ходжагаравул» и «Ходжейпил».
Члены команды сравнивают записи для ввода данных в систему мониторинга SMART. (Фото – Ширин Каррыева)
Чтобы помочь поддержать консервационные усилия на местах, полевые миссии проекта сосредоточились на координации мониторинга видов научным персоналом и смотрителями с использованием сбора данных SMART (инструмент пространственного мониторинга и отчетности), а также на повышении осведомленности местных сообществ о том, как защитить большое разнообразие эндемичных растений, птиц и копытных. В следующем отчете подробно описывается самая последняя полевая миссия, проведенная с целью понимания, как лучше всего улучшить управление горной экосистемой Койтендага — как охраняемыми территориями, так и окружающими, неохраняемыми, но биологически важными землями — и улучшить базу знаний, необходимую для обоснования его номинации и возможное определение как объекта всемирного природного наследия.
День первый: 5 апреля
Группа экспертов посетила город Керки на востоке Туркменистана. Затем они проехали примерно три часа дальше на восток на трех автомобилях в штаб-квартиру Койтендагского ГПЗ, расположенную в Базардепе у подножия гор. По прибытии их встретили Маметшерипов Мухаммет (директор) и Шанияз Менглиев (начальник научного отдела).
День второй: 6 апреля
Одной из наиболее отличительных особенностей Койтендагского заповедника и прилегающих к нему заповедников являются глубокие известняковые каньоны с травянистыми плато, обеспечивающие важную среду обитания для разнообразных видов флоры и фауны. Команда исследовала каньон Дарайдере, один из самых глубоких и живописных в горном массиве. Здесь расположен источник Дарайдере и вытекающий из него поток, в котором обитают многие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, птицы и животные. Находясь в каньоне, команда зафиксировала присутствие птиц, включая черных стервятников, стервятников, пустельгу, кекликов и морских куропаток, а также мархура и признаки присутствия дикобраза (перья). Также были зарегистрированы фисташковые деревья, два вида миндального дерева и многие другие виды растений.
День третий: 7 апреля
Группа проехала через город Койтен по пути к важным районам Ходжепильской долины. Среди них «Плато динозавров» (Dinozawlarynyň Belent Tekizligi ), где посетители могут прогуляться рядом со следами нескольких видов динозавров, окаменевшими в известняке примерно 145-150 миллионов лет назад.
В священном месте «Грот сорока девушек» (Кыргыз Грот) члены команды добавили к тысячам подвешенных к потолку молитвенных лент красную глину, собранную на полу пещеры.
Группа также остановилась в 200-летнем лесу Унаби/Зизифуса – священное место, поскольку ветви дерева сгибаются в сторону Мекки. Деревья здесь дают плоды унаби, или зизифуса, известные своими целебными свойствами.
Команда посетила лес Унаби/Зизифус, где ветви деревьев склоняются к Мекке. (Фото предоставлено Ширин Каррыевой)
Возвращаясь по реке Хойтендеря, группа пообщалась с жителями поселков Койтен, Ходжейпиль и Гушунлы, включая водителей, владельцев лошадей и продавцов на местных рынках, обслуживающих туристов.
Члены команды встречаются с местными властями (Фото: Ширин Каррыева)
Во второй половине дня члены команды встретились с местными властями (Арчынлык ), чтобы обсудить текущую работу в этой области, вклад в процесс номинации ЮНЕСКО, а также возможности и преимущества для местных сообществ. Ведущими встреч были Азамат Абдуллаев ( Арчин , ответственный за Койтен), Нигара Амандурдыева (заместитель Арчина) и Гульсере Мамедова (заместитель хякима Койтендагского этрапа по вопросам культуры).
День четвертый: 8 апреля
Команда совершила свою первую поездку в Койтендагский ГПЗ – в местечко под названием Майдан в центральной части. Поездка проходила от штаб-квартиры заповедника в долине, через заповедник дикой природы Ходжагаравул и в более высокие можжевеловые леса. После встречи с егерями, работающими в этом районе, команда отправилась на дно неглубокого каньона, чтобы проверить фотокамеры-ловушки, установленные в предыдущие месяцы. Определив по пути экскременты диких животных, команда просмотрела кадры с фотоловушек, включая свидетельства присутствия рыси, зайца, дикобраза и многочисленных птиц. Переехав в новый район наблюдения, группа заметила эндемичные виды диких тюльпанов. Во второй половине дня во время походов по плато и уступам каньона группа понаблюдала за мархурами, грифами и хищными птицами.
День пятый: 9 апреля
Работая со станции егерей на Майдане, группа продвинулась выше по плато и идентифицировала экскременты рысей, замечег зайцы, множество птиц, различных растений и цветов. Также были зафиксированы передвижения овец уриалов благодаря наметанному взгляду сопровождающих егерей. Команда двинулась вниз по плато, тихонько приблизилась к краю каньона и была вознаграждена видом двух уриалов на дне.
День шестой: 10 апреля
Пещера Каптар-Хана сверкает гипсовыми стенами и сине-зелеными водами, в которых обитают маленькие рыбки. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Группа посетила пещеру Каптар-Хана, которая уходит примерно на 3 километра в известняковую землю и имеет гидрологическую связь с рекой Хойтендерья, где на мелководье можно было увидеть множество мелких рыб. Во второй половине дня группа направилась в центральный район Койтендагского заповедника в сторону горы Айрыбаба – самой высокой точки Туркменистана. После разбвики лагеря в Хелпебабе в можжевеловом лесу у подножия горы команда отправилась в соседний каньон, чтобы проверить камеры-ловушки возле одного из немногих источников воды в этом районе. Кадры с фотоловушек включали записи рысей, дикобразов и ряда певчих птиц. Затем группа двинулась к краю каньона, чтобы продолжить наблюдения, в том числе за молодыми мархурами, играющими на крутых уступах, а также за стервятниками, пустельгой и другими хищными птицами. Вернувшись в лагерь, команда стала свидетелем большого спаривания жуков.
День седьмой: 11 апреля
Во время всхода солнца над Айрыбаба, член команды Джон Линнел понаблюдал за большой группой мархуров, многие из которых были взрослыми и более крупными самцами. Остаток утра группа провела в походах по возвышенностям Койтендагского заповедник. На обратном пути через Святилище группа пообщалась с пастухами, пасущими свои стада в районе Базардепе. Они обсудили вопросы, касающиеся устойчивого использования пастбищ, например, сколько лет они проработали там, количество овец, за которыми наблюдают местные сообщества, и альтернативные возможности трудоустройства для пастухов. В целом было отмечено, что в деревнях спрос на пастухов продолжает расти.
После многих продуктивных и полных приключений дней команда покинула Койтендагский заповедник 12 апреля. В настоящее время готовится полный отчет о миссии, в котором будут зафиксированы общие выводы и рекомендации по усилению природоохранной деятельности, обновлению досье номинации ЮНЕСКО и получению статуса объекта всемирного природного наследия. В первоначальных отчетах указано, что в общей сложности 61 вид птиц, три вида средних и крупных млекопитающих и семь рептилий наблюдались непосредственно командой. Кроме того, изображения с фотоловушек за две-три недели до полевой миссии и полевые наблюдения во время миссии, свидетельствуют об обитании в центре заповедника волков, евразийской рыси, дикобразов, зайцев-толаев, рыжей лисицы, мархуров и уриалов.
После миссии 17-18 апреля в Ашхабаде состоялся семинар под названием “Сохранению связности – экологические сети для Койтендагского государственного природного заповедника (ГПЗ)”, на который собрались эксперты , чтобы поделиться новой документированной информацией и обсудить дальнейшие усилия по сохранению данной экосистемы.
Фотографии из полевой экспедиции:
Вид на самую высокую гору Туркменистана Айрыбаба из штаб-квартиры заповедника. (Фото: Джон Линнелл)
Вид со дна каньона Дарайдере, одного из самых глубоких и пышных каньонов в заповеднике (Фото: Атамурад Вейисов)
Многие виды птиц находят убежище в каньонах и плато заповедника. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Источник Дарайдере вытекает из известняковых валунов каньона, и его воды по трубопроводу поступают к жителям долины внизу.(Фото: Джон Линнелл)
Члены экспертной группы в каньоне Дарайдере. Слева направо: Аарон Лаур, Татьяна Розен, Ходжамурад Ходжамарадов, Акнабат Потаева, Аразмурад Аманов и Ширин Каррыева (Фото: Ширин Каррыева)
Mesobuthus gorelovi — вид скорпионов, обнаруженный в этом районе и впервые официально описанный в 2018 году. (Фото: Джон Линнелл)
Белоголовый сип на краю каньона Дарайдере. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Пара чукаров в каньоне Дарайдере. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Вид на «Плато Динозавров» из Ходжейпильской долины внизу. (Фото: Джон Линнелл)
Аарон Лаур, координатор проекта CLLC/CEPF, рядом с окаменелыми следами динозавров на плато. (Фото: Аарон Лаур)
Татьяна Розен во время посещения священного места «Грот сорока девушек». (Фото: Аарон Лаур)
Пастух перегоняет стадо в заповеднике дикой природы Ходжагаравул (Фото: Джон Линнелл)
Члены группы проверяют фотоловушки в районе Майдана .(Фото: Джон Линнелл)
Члены отряда со егерями Койтендагского заповедника в районе Майдана . (Фото: Ширин Каррыева)
Уриалы перемещаются в каньоны и по плато и выходят из них.(Фото: Джон Линнелл)
Члены команды натренированным зрением пытаются обнаружить диких животных в каменистой местности.(Фото: Джон Линнелл)
Молодые мархуры поднимаются по стене каньона. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Члены команды готовятся войти в пещеру Каптар-Хана. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Пещера Каптар-Хана сверкает гипсовыми стенами и сине-зелеными водами, в которых обитают маленькие рыбки. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)
Члены группы со егерями Койтендагского заповедника в районе Хелпебаба заповедника. (Фото: Ширин Каррыева)