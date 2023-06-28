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Центр сохранения больших ландшафтов – Изучение чудес Центральной Азии: полевая экспедиция в Туркменистане

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1. Койтендаг 2023 Карта1На границе с Узбекистаном и недалеко от границы с Афганистаном туркменские «горные экосистемы Койтендага» (МЭК) составляют один из самых самобытных и богатых биоразнообразием ландшафтов в Центральной Азии. В рамках проекта «Связность, потенциал и кошки: повышение устойчивости горных экосистем Койтендага»,  финансируемого Партнерским фондом по критически важным экосистемам (CEPF), национальные и международные эксперты совершили путешествие по этому необычному региону с 5 по 11 апреля 2023 года. Одна из целей состояла в том, чтобы помочь оценить возможность его официального включения в  список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО .

Эта полевая миссия, проведенная в сотрудничестве с сотрудниками системы охраняемых территорий Туркменистана и Норвежского института природных исследований (NINA), была сосредоточена на Койтендагском государственном природном заповеднике (ГПЗ). Расположенный в Лебапском велаяте на крайнем востоке страны, Койтендагский заповедник является одним из самых биоразнообразных районов Туркменистана и является домом для важных видов, таких как уриалы, рыси и козлы. Койтендагский заповедник классифицируется как  заповедник ( термин, используемый в странах постсоветского пространства для охраняемых территорий, предназначенных для сохранения «навсегда дикими»), сюда прилегают четыре государственных заказника «Гарлык», «Ходжабуржыбелент», «Ходжагаравул» и «Ходжейпил».Члены команды сравнивают записи для ввода данных в систему мониторинга SMART. (Предоставлено Ширин Каррыевой)

Члены команды сравнивают записи для ввода данных в систему мониторинга SMART. (Фото – Ширин Каррыева)

Чтобы помочь поддержать консервационные усилия на местах, полевые миссии проекта сосредоточились на координации мониторинга видов научным персоналом и смотрителями с использованием сбора данных SMART (инструмент пространственного мониторинга и отчетности), а также на повышении осведомленности местных сообществ о том, как защитить большое разнообразие эндемичных растений, птиц и копытных. В следующем отчете подробно описывается самая последняя полевая миссия, проведенная с целью понимания, как лучше всего улучшить управление горной экосистемой Койтендага как охраняемыми территориями, так и окружающими, неохраняемыми, но биологически важными землями и улучшить базу знаний, необходимую для обоснования его номинации и возможное определение как объекта всемирного природного наследия.

День первый: 5 апреля

Группа экспертов посетила город Керки на востоке Туркменистана. Затем они проехали примерно три часа дальше на восток на трех автомобилях в штаб-квартиру Койтендагского ГПЗ, расположенную в Базардепе  у подножия гор. По прибытии их встретили Маметшерипов Мухаммет (директор) и Шанияз Менглиев (начальник научного отдела).

День второй: 6 апреля

Вид со дна каньона Дарайдере, одного из самых глубоких и живописных каньонов заповедника. (Фото – Атамурад Вейисов)

Одной из наиболее отличительных особенностей Койтендагского заповедника и прилегающих к нему заповедников являются глубокие известняковые каньоны с травянистыми плато, обеспечивающие важную среду обитания для разнообразных видов флоры и фауны. Команда исследовала каньон Дарайдере, один из самых глубоких и живописных в горном массиве. Здесь расположен источник Дарайдере и вытекающий из него поток, в котором обитают многие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, птицы и животные. Находясь в каньоне, команда зафиксировала присутствие птиц, включая черных стервятников, стервятников, пустельгу, кекликов и морских куропаток, а также мархура и признаки присутствия дикобраза (перья). Также были зарегистрированы фисташковые деревья, два вида миндального дерева и многие другие виды растений.

День третий: 7 апреля

«Плато динозавров» (фото – Джон Линнелл)

Группа проехала через город Койтен по пути к важным районам Ходжепильской долины. Среди них «Плато динозавров» (Dinozawlarynyň Belent Tekizligi ), где посетители могут прогуляться рядом со следами нескольких видов динозавров,  окаменевшими в известняке примерно 145-150 миллионов лет назад.

В священном месте «Грот сорока девушек» (Кыргыз Грот) члены команды добавили к тысячам подвешенных к потолку молитвенных лент красную глину, собранную на полу пещеры.

Группа также остановилась в 200-летнем лесу Унаби/Зизифуса – священное место, поскольку ветви дерева сгибаются в сторону Мекки. Деревья здесь дают плоды унаби, или зизифуса, известные своими целебными свойствами.

Команда посещает священный лес Унаби/Зизифус, где ветви деревьев склоняются к Мекке. (Предоставлено Ширин Каррыевой)

Команда посетила лес Унаби/Зизифус, где ветви деревьев склоняются к Мекке. (Фото предоставлено Ширин Каррыевой)

Возвращаясь по реке Хойтендеря, группа пообщалась с жителями поселков Койтен, Ходжейпиль и Гушунлы, включая водителей, владельцев лошадей и продавцов на местных рынках, обслуживающих туристов.

Члены команды встречаются с местными властями (Фото: Ширин Каррыева)

Члены команды встречаются с местными властями (Фото: Ширин Каррыева)

Во второй половине дня члены команды встретились с местными властями (Арчынлык ), чтобы обсудить текущую работу в этой области, вклад в процесс номинации ЮНЕСКО, а также возможности и преимущества для местных сообществ. Ведущими встреч были Азамат Абдуллаев ( Арчин , ответственный за Койтен), Нигара Амандурдыева (заместитель  Арчина) и Гульсере Мамедова (заместитель хякима Койтендагского этрапа по вопросам культуры).

День четвертый: 8 апреля

Молодой мархур поднимается по стене каньона.
(Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)

Команда совершила свою первую поездку в Койтендагский ГПЗ  – в местечко под названием Майдан в центральной части.  Поездка проходила от штаб-квартиры заповедника в долине, через заповедник дикой природы Ходжагаравул и в более высокие можжевеловые леса. После встречи с егерями, работающими в этом районе, команда отправилась на дно неглубокого каньона, чтобы проверить фотокамеры-ловушки, установленные в предыдущие месяцы. Определив по пути экскременты диких животных, команда просмотрела кадры с фотоловушек, включая свидетельства присутствия рыси, зайца, дикобраза и многочисленных птиц. Переехав в новый район наблюдения, группа заметила эндемичные виды диких тюльпанов. Во второй половине дня во время походов по плато и уступам каньона группа понаблюдала за мархурами, грифами и хищными птицами.

День пятый: 9 апреля

Работая со  станции егерей на Майдане, группа продвинулась выше по плато и идентифицировала экскременты рысей, замечег зайцы, множество птиц, различных растений и цветов. Также были зафиксированы передвижения овец уриалов благодаря наметанному взгляду сопровождающих егерей. Команда двинулась вниз по плато, тихонько приблизилась к краю каньона и была вознаграждена видом двух уриалов на дне.

День шестой: 10 апреля

Пещера Каптар-Хана сверкает гипсовыми стенами и сине-зелеными водами, в которых обитают маленькие рыбки. (Фото: Ходжамурад Ходжамарадов)

Группа посетила пещеру Каптар-Хана, которая уходит примерно на 3 километра в известняковую землю и имеет гидрологическую связь с рекой Хойтендерья, где на мелководье можно было увидеть множество мелких рыб. Во второй половине дня группа направилась в центральный район Койтендагского заповедника в сторону горы  Айрыбаба  – самой высокой точки Туркменистана. После разбвики лагеря в  Хелпебабе в можжевеловом лесу у подножия горы команда отправилась в соседний каньон, чтобы проверить камеры-ловушки возле одного из немногих источников воды в этом районе. Кадры с фотоловушек включали записи рысей, дикобразов и ряда певчих птиц. Затем группа двинулась к краю каньона, чтобы продолжить наблюдения, в том числе за молодыми мархурами, играющими на крутых уступах, а также за стервятниками, пустельгой и другими хищными птицами. Вернувшись в лагерь, команда стала свидетелем большого спаривания жуков.

День седьмой: 11 апреля

Во время всхода солнца над  Айрыбаба, член команды Джон Линнел понаблюдал за большой группой мархуров, многие из которых были взрослыми и более крупными самцами. Остаток утра группа провела в походах по возвышенностям Койтендагского заповедник. На обратном пути через Святилище группа пообщалась с пастухами, пасущими свои стада в районе Базардепе. Они обсудили вопросы, касающиеся устойчивого использования пастбищ, например, сколько лет они проработали там, количество овец, за которыми наблюдают местные сообщества, и альтернативные возможности трудоустройства для пастухов. В целом было отмечено, что в деревнях спрос на пастухов продолжает расти.

Пастух пасет курдючных овец и коз в Ходжагаравул.
(Фото – Джон Линнелл)

После многих продуктивных и полных приключений дней команда покинула Койтендагский заповедник 12 апреля. В настоящее время готовится полный отчет о миссии, в котором будут зафиксированы общие выводы и рекомендации по усилению природоохранной деятельности, обновлению досье номинации ЮНЕСКО и получению статуса объекта всемирного природного наследия. В первоначальных отчетах указано, что в общей сложности 61 вид птиц, три вида средних и крупных млекопитающих и семь рептилий наблюдались непосредственно командой. Кроме того, изображения с фотоловушек за две-три недели до полевой миссии и полевые наблюдения во время миссии, свидетельствуют об обитании в центре заповедника волков, евразийской рыси, дикобразов, зайцев-толаев, рыжей лисицы, мархуров и уриалов.

 

После миссии 17-18 апреля в Ашхабаде состоялся семинар под названием “Сохранению связности – экологические сети для Койтендагского государственного природного заповедника (ГПЗ)”, на который собрались эксперты , чтобы поделиться новой документированной информацией и обсудить дальнейшие усилия по сохранению данной экосистемы.

Фотографии из полевой экспедиции:

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