Центр сохранения больших ландшафтов – Изучение чудес Центральной Азии: полевая экспедиция в Туркменистане

На границе с Узбекистаном и недалеко от границы с Афганистаном туркменские «горные экосистемы Койтендага» (МЭК) составляют один из самых самобытных и богатых биоразнообразием ландшафтов в Центральной Азии. В рамках проекта «Связность, потенциал и кошки: повышение устойчивости горных экосистем Койтендага», финансируемого Партнерским фондом по критически важным экосистемам (CEPF), национальные и международные эксперты совершили путешествие по этому необычному региону с 5 по 11 апреля 2023 года. Одна из целей состояла в том, чтобы помочь оценить возможность его официального включения в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО .

Эта полевая миссия, проведенная в сотрудничестве с сотрудниками системы охраняемых территорий Туркменистана и Норвежского института природных исследований (NINA), была сосредоточена на Койтендагском государственном природном заповеднике (ГПЗ). Расположенный в Лебапском велаяте на крайнем востоке страны, Койтендагский заповедник является одним из самых биоразнообразных районов Туркменистана и является домом для важных видов, таких как уриалы, рыси и козлы. Койтендагский заповедник классифицируется как заповедник ( термин, используемый в странах постсоветского пространства для охраняемых территорий, предназначенных для сохранения «навсегда дикими»), сюда прилегают четыре государственных заказника «Гарлык», «Ходжабуржыбелент», «Ходжагаравул» и «Ходжейпил».

Члены команды сравнивают записи для ввода данных в систему мониторинга SMART. (Фото – Ширин Каррыева)

Чтобы помочь поддержать консервационные усилия на местах, полевые миссии проекта сосредоточились на координации мониторинга видов научным персоналом и смотрителями с использованием сбора данных SMART (инструмент пространственного мониторинга и отчетности), а также на повышении осведомленности местных сообществ о том, как защитить большое разнообразие эндемичных растений, птиц и копытных. В следующем отчете подробно описывается самая последняя полевая миссия, проведенная с целью понимания, как лучше всего улучшить управление горной экосистемой Койтендага — как охраняемыми территориями, так и окружающими, неохраняемыми, но биологически важными землями — и улучшить базу знаний, необходимую для обоснования его номинации и возможное определение как объекта всемирного природного наследия.

День первый: 5 апреля

Группа экспертов посетила город Керки на востоке Туркменистана. Затем они проехали примерно три часа дальше на восток на трех автомобилях в штаб-квартиру Койтендагского ГПЗ, расположенную в Базардепе у подножия гор. По прибытии их встретили Маметшерипов Мухаммет (директор) и Шанияз Менглиев (начальник научного отдела).

День второй: 6 апреля

Вид со дна каньона Дарайдере, одного из самых глубоких и живописных каньонов заповедника. (Фото – Атамурад Вейисов)

Одной из наиболее отличительных особенностей Койтендагского заповедника и прилегающих к нему заповедников являются глубокие известняковые каньоны с травянистыми плато, обеспечивающие важную среду обитания для разнообразных видов флоры и фауны. Команда исследовала каньон Дарайдере, один из самых глубоких и живописных в горном массиве. Здесь расположен источник Дарайдере и вытекающий из него поток, в котором обитают многие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, птицы и животные. Находясь в каньоне, команда зафиксировала присутствие птиц, включая черных стервятников, стервятников, пустельгу, кекликов и морских куропаток, а также мархура и признаки присутствия дикобраза (перья). Также были зарегистрированы фисташковые деревья, два вида миндального дерева и многие другие виды растений.

День третий: 7 апреля

Группа проехала через город Койтен по пути к важным районам Ходжепильской долины. Среди них «Плато динозавров» (Dinozawlarynyň Belent Tekizligi ), где посетители могут прогуляться рядом со следами нескольких видов динозавров, окаменевшими в известняке примерно 145-150 миллионов лет назад.

В священном месте «Грот сорока девушек» (Кыргыз Грот) члены команды добавили к тысячам подвешенных к потолку молитвенных лент красную глину, собранную на полу пещеры.

Группа также остановилась в 200-летнем лесу Унаби/Зизифуса – священное место, поскольку ветви дерева сгибаются в сторону Мекки. Деревья здесь дают плоды унаби, или зизифуса, известные своими целебными свойствами.