Региональный диалог по трансграничной охране природы: На пути к общему видению сохранения биоразнообразия в Центральной Азии

Сотрудничество между странами Центральной Азии в области защиты биоразнообразия и содействия устойчивому управлению природными ресурсами набирает обороты. Региональный диалог по трансграничной охране природы в Центральной Азии, который проходит 28-30 ноября 2023 года в Ташкенте, Узбекистан, является значительным шагом вперед в продвижении этой общей повестки дня. В мероприятии принимают участие представители правительств Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также многочисленных национальных и международных организаций.

“Правительство Узбекистана радо выступить одним из организаторов этого трехдневного мероприятия по обмену знаниями о сохранении регионального трансграничного биоразнообразия. Для нас это возможность начать формировать совместное видение, которое позволит извлечь экологические и экономические выгоды из общих трансграничных коридоров в Центральной Азии и будет способствовать развитию природного туризма”, – сказал Азиз Абдухакимов, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, в своем послании участникам форума.

Региональный диалог проводится совместно Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, Международным союзом охраны природы (МСОП), Всемирным банком и Германским Агентством по международному сотрудничеству (GIZ). Мероприятие является частью мероприятий, поддерживаемых Программой Всемирного банка “Устойчивый ландшафт Центральной Азии” (RESILAND CA+) и тремя региональными программами, реализуемыми GIZ, которые стимулируют сотрудничество между странами Центральной Азии в соответствующих областях: Зеленая Центральная Азия, Интегративное и чувствительное к климату землепользование (ILUCA) и экологически ориентированное развитие в регионе Приаралья (ЭКО АРАЛ).

Экосистемы, разделенные границами, часто подчиняются различным стратегиям, структурам управления. Трансграничное сохранение является способом преодоления этих различий путем содействия сотрудничеству между соответствующими сторонами вовлеченных стран. Это дает множество преимуществ, начиная от экологических преимуществ, таких как процветание дикой природы и расширение экосистемных услуг, и заканчивая политическим сотрудничеством, способствующим более дружественным отношениям между странами, имеющими общую границу, экономическому сотрудничеству и социальному развитию.

“Всемирный банк приветствует усилия стран Центральной Азии по принятию совместных мер по сохранению трансграничного биоразнообразия. Мы продолжим поддерживать региональный диалог и конкретные действия в этой области в рамках нашей программы RESILAND CA+. А именно, финансируемый Банком проект поможет осуществить конкретные мероприятия по восстановлению земель в пределах шести трансграничных коридоров на границе Узбекистана с Казахстаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном”, – отметил Марко Мантованелли, страновой менеджер Всемирного банка в Узбекистане.

Трансграничное сохранение способствует долгосрочному выживанию мигрирующих видов за счет расширения охранных территорий, уменьшения фрагментации и улучшения взаимосвязанности. Это имеет большое значение для Центральной Азии, где расположены критически важные миграционные коридоры, в которых обитают уникальные виды, такие как дикие стада газелей и сайгаков, и это лишь некоторые из них.

“Общее видение, политическое лидерство и широкое участие общественности являются ключом к успешной трансграничной охране природы. Включение в этом году холодных зимних пустынь Турана в список транснационального всемирного наследия является явным признаком повышения потенциала в области охраны природы в Центральной Азии. МСОП продолжит оказывать помощь партнерам на всех уровнях в продвижении региональных и трансграничных инициатив в регионе”, – подчеркнул Борис Эрг, директор Европейского регионального бюро МСОП.

В настоящее время МСОП поддерживает завершение разработки Рамочного плана трансграничного сотрудничества между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, все они привержены скоординированным действиям в горном регионе Западного Тянь-Шаня.

Для поддержки должностных лиц, участвующих в инициировании, управлении трансграничными природоохранными программами, Всемирная комиссия МСОП по охраняемым территориям (WCPA) разработала набор общих принципов и руководств по наилучшей практике. В рамках Регионального диалога, проходящего в эти дни в Ташкенте, МСОП проведет тренинг по трансграничной охране для национальных органов власти, региональных экспертов и управляющих охраняемыми территориями. В нем представлен диагностический инструмент для специалистов по планированию трансграничной охраны, разработанный Группой специалистов по трансграничной охране WCPA МСОП.

С помощью этого инструмента участники узнают, как оценить осуществимость создания трансграничной инициативы и разработать стратегии для управления интересами заинтересованных сторон, снижения рисков, которые могут помешать процессу, достижения консенсуса по целям и подходам совместного управления, а также разработки общего видения и дорожной карты.

“От имени правительства Германии GIZ поддерживает и продвигает региональное трансграничное сотрудничество в охраняемых районах Центральной Азии посредством трех региональных программ, направленных на наращивание потенциала рейнджеров, укрепление экологического и экономического развития через границы и поддержку регионального диалога и сотрудничества”, – отметила Кэролайн Милоу, руководитель программы Green Central Asia Проект, реализуемый GIZ.

Другие обсуждения в ходе Регионального диалога с участием региональных и международных экспертов были сосредоточены экологическом миростроительстве, преимуществах и экономическом воздействии природного туризма и возможностях его развития в Центральной Азии, а также роли местных сообществ в управлении и сохранении охраняемых территорий в регионе.

Ожидаемые результаты Регионального диалога по трансграничной охране природы: