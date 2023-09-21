В Ашхабаде состоялась 24-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

В среду, 20 сентября, в Ашхабаде, под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира, Почётного старейшины страны Гурбангулы Бердымухамедова состоялась 24-я Конференция Гуманитарной ассоциации ­туркмен мира.

Участие в форуме приняли представители туркменских диаспор Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Объединённых Арабских Эмиратов, Федеративной Республики Германия, Турецкой Республики, Королевства Саудовская Аравия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Афганистана.

В начале заседания было зачитано приветственное послание от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Глава государства выразил уверенность, что проводимая на высоком организационном уровне в канун главного национального праздника – Дня независимости Туркменистана – конференция будет иметь большое значение для сплочения туркмен мира и дальнейшей активизации дружественных связей.

Сегодня зарубежные отделения Ассоциации осуществляют большую работу по наращиванию братских связей, развитию плодотворного сотрудничества в таких направлениях, как экономика, культура, наука и образование, здравоохранение, предпринимательство и особенно по популяризации богатого духовного и культурного наследия туркменского народа, отмечалось в Послании.

«Мы и впредь будем развивать дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира, в том числе с теми, где имеются туркменские диаспоры», – подчеркнул Президент Туркменистана.

В ходе конференции зарубежные делегаты были подробно проинформированы о масштабных социально-экономических программах и международных проектах, реализуемых в Туркменистане.

В своих выступлениях зарубежные делегаты отметили, что сегодня независимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует своё стремление всесторонне развивать традиционные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с государствами региона во всех без исключения сферах.

В этой связи делегаты конференции выразили благодарность Аркадагу Бердымухамедову за оказываемую поддержку и помощь туркменским диаспорам, в том числе за строительство за счёт средств Туркменистана объектов социального назначения, в частности, школ, в некоторых государствах.

Как отмечалось, благодаря налаженным давним связям, туркмены, живущие в разных уголках мира, сохраняют и передают из поколения в поколение свой родной язык и национальные, отточенные столетиями, традиции и духовно-нравственные ценности.

В рамках форума прошла церемония награждения отдельных членов Ассоциации почётным знаком «Ynsanperwerligiň sarpasy» за весомый вклад в совершенствование деятельности Гуманитарной ассоциации туркмен мира, заслуги в изучении национальной культуры, искусства, народного творчества, литературы, истории туркменского народа и их популяризации среди других народов мира, укреплении дружеских связей с туркменами мира, пропаганде на международной арене государственной политики Туркменистана и по случаю 32-й годовщины независимости страны.

Почетным знаком были награждены:

1. Мохаммади Назармохаммад Адинех Горбан – заведующий научно-духовным медресе «Er-Salah», активный член Ассоциации из Ирана;

2. Бобоназар Караев – начальник отдела судебно-медицинской экспертизы, активный член Ассоциации из Таджикистана;

3. Реджеп Авезов – руководитель туркменского национально-культурного центра Ассоциации в Каракалпакстане, активный член Ассоциации из Узбекистана.

Согласно постановлению Президента ГАТМ Гурбангулы Бердымухамедова, следующая конференция ассоциации туркмен мира состоится в Ашхабаде в сентябре 2024 года. ///nCa, 21 сентября 2023 г.

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