Вторая очередь застройки города Аркадаг открывает широкие возможности для участия турецкого бизнеса



В рамках второй очереди застройки города Аркадаг производственных и инфраструктурных объектов открываются широкие возможности для участия бизнесменов Турции. Об этом заявил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром и председателем Союза палат и бирж Турции Рифатом Хисарджыклыоглу на встрече в среду 28 июня.

В ходе встречи особый акцент был сделан на эффективном характере туркмено-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Во внешнеторговых отношениях Турция выступает в качестве основного и надёжного партнёра Туркменистана. Ведущие турецкие компании вносят весомый вклад в развитие ключевых отраслей национальной экономики, отметил Аркадаг Бердымухамедов, высказав готовность Туркменистана расширять эффективное взаимодействие с представителями турецких деловых кругов.

В ходе встречи констатировалось, что взаимодействие между Туркменистаном и Турцией, основанное на принципах обоюдного доверия и равенства, развивается на высоком уровне. Это является важным фактором в деле консолидации политических действий на международной арене и взаимной поддержки выдвигаемых сторонами конструктивных инициатив, нацеленных на решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.///nCa, 30 июня 2023 г.