Туркменистан принял участие во внеочередной сессии Генконференции ЮНЕСКО – США возвращаются в организацию

С 29 по 30 июня 2023 года в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась Пятая внеочередная сессия Генеральной конференции данной организации, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана во Французской Республике, Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО г-н Максат Чарыев представлял Туркменистан на этой внеочередной сессии.

Генеральная конференция может собираться на внеочередную сессию по своей собственной инициативе или в случае созыва Исполнительным советом, либо по просьбе по крайней мере одной трети государств-членов.

По инициативе Постоянной делегации Японии и при поддержке примерно 150 государств-членов Генеральному директору было представлено письмо с просьбой созвать эту внеочередную сессию.

Туркменистан поддержал и выступил одним из спонсоров инициативы по созыву этой 5-й внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Генеральная конференция на своей 5-й внеочередной сессии рассмотрела следующий пункт: Финансовые вопросы, связанные с возвращением Соединенных Штатов Америки в Организацию в качестве государства-члена, согласно письму США, представленному государствам-членам Генеральным директором ЮНЕСКО 12 июня 2023 года.

По сообщениям СМИ, Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла резолюцию, поддерживающую возвращение США в агентство в качестве государства-члена к 31 июля, при этом 132 государства-члена проголосовали “за”. ///nCa, 30 июня 2023 г. [источник фото – Посольство Туркменистана во Франции]