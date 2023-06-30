Турецкие эксперты могут принять участие в реставрации исторических памятников в Туркменистане

В ходе встречи в среду 28 июня Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильяс Демирджи обменялись мнениями по вопросам сохранения и реставрации исторических памятников в Туркменистане.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа высказал готовность изучить возможность участия турецких специалистов в реконструкции Мавзолея султана Санджара.

Мавзолей является местом захоронения Ахмада Санджара, сельджукского правителя Хорасана. Он был построен в 1157 году в средневековом городе Мерве. Данный памятник является частью Государственного историко-культурного парка “Древний Мерв”, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Демирджи также озвучил ряд предложений по реализации в перспективе совместных проектов и выразил стремление турецкой стороны принять участие в строительстве объектов второй очереди застройки города Аркадаг. ///nCa, 30 июня 2023 г.