Эксперты из бельгийского Института Diplomatic World делятся своими впечатлениями о церемонии открытия города Аркадаг в Туркменистане

Барбара Дитрих, генеральный директор и основатель журнала Diplomatic World и института, базирующегося в Брюсселе, приняла участие в церемонии открытия города Аркадаг в Туркменистане 29 июня 2023 года. В короткой беседе с nCa она особо подчеркнула энтузиазм туркменского народа и высоко оценила концепцию первого в стране “умного города”.

Альберто Туркстра, эксперт по Центральной Азии и проектный руководитель, также поделился своими впечатлениями от церемонии открытия города Аркадаг.

Международный журнал Diplomatic World, публикуемый ежеквартально в цифровом и печатном виде, освещает актуальные события и тенденции в мировой политике, дипломатии, в делах бизнеса и финансов, в мире искусства и культуры. Читательская аудитория журнала включает лиц, принимающих решения, – это послы, главы государств, представители институтов ЕС и генеральные директоры ведущих многонациональных компаний, ведущих аналитических центров.

Институт Diplomatic World является сестринским учреждением журнала Diplomatic World. Этот аналитический центр зарегистрирован в базе данных ДЭСВ ООН по гражданскому обществу. Институт служит связующим звеном в мире политики, дипломатии, бизнеса, финансов, экономики и культурной дипломатии. ///nCa, 29 июня 2023 г.