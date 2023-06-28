Высокогорье Черного моря в Турции предлагает незабываемые впечатления на природе

Высокогорье Черного моря в Турции предлагает широкий выбор вариантов отдыха для тех, кто хочет избежать шума и суеты городской жизни. Плато, среди самых известных маршрутов Черного моря в течение всего года, предлагают идеальное сочетание природных пейзажей, голубого неба и свежего воздуха.

Орду: прекрасная гармония синего и зеленого

Орду с его ослепительной береговой линией, пышной природой, неподвластными времени историческими достопримечательностями и вкусными гастрономическими блюдами является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Черноморского региона. Горная местность Орду предлагает посетителям различные виды деятельности, в том числе кемпинг, караванинг и походы. Чамбаши, Першембе и Кейфалан – три самых известных плато Орду. Плато Першембе в районе Орду Айбасты славится своими меандрами и предлагает потрясающие виды. Во время традиционных горских праздников в июле проводятся соревнования, фольклорные представления, концерты, общественные и культурные мероприятия, борцовские игры, скачки. Плато Чамбаши популярно среди путешественников, интересующихся активным отдыхом. Плато Кейфалан, расположенное в юго-восточной части района Месудие, очаровывает посетителей своим чистым воздухом и водой, натуральными продуктами животного происхождения и традиционными домами на плато.

Плато Гиресун предлагает «Кусочек рая».

Гиресун, типичный черноморский город с его культурой, историей и красивым ландшафтом, является домом для многих природных жемчужин, которыми можно наслаждаться круглый год. И, без сомнения, плато Гиресун — самое популярное из всех. Плато Кюмбет, где каждый год во второе воскресенье июля проходит фестиваль, является домом для множества ресторанов и баров, а также захватывающих дух пейзажей, созданных меняющейся растительностью. Плато Бекташ, расположенное на пересечении районов Дерели и Буланджак, привлекает посетителей своими природными и культурными жемчужинами. Плато также является оригинальным местом для знакомства с традиционной горной жизнью. На горном плато Сис в районе Гёреле есть маршруты, подходящие для многих видов активного отдыха, особенно для альпинизма. Источник минеральной воды в регионе, известный как «горькая вода», уникален для этого плато и отличается туманной атмосферой.

Трабзонское нагорье

Трабзон, один из самых популярных городов Черного моря, очаровывает посетителей своей захватывающей дух природной красотой и богатой историей. Плато Мачка-Шолма находится на вершине плато, которое стоит исследовать в Трабзоне. Окруженное лесами с пышной зеленью и проточной водой, безмятежной природой и различными удобствами, плато предоставляет посетителям среду, в которой они могут умственно и физически расслабиться. Плато Эрикбели, расположенное в 24 км к югу от Тони, предлагает посетителям праздник живописных пейзажей и уникальной фауны. Плато Лустра и Карестер, расположенные в 20 км от Чайкары и высоко над Узунгелем, одним из самых известных туристических мест Черного моря, известны своими пышными лугами и великолепными видами.

Нагорье Ризе у подножия гор Качкар

Ризе, город региона, наиболее известный своими долинами с крутыми склонами, ручьями, историческими замками и восхитительным чаем, является настоящим раем на плоскогорье. Плато Айдер — самое известное из изумрудно-зеленых плато города. Айдер, одно из самых известных плато Турции, расположено в 19 км от Чамлыхемшина, опирается на горы Качкар и меняет свою красоту в зависимости от времени года среди еловых, каштановых, буковых и еловых лесов. На плато, в нескольких минутах ходьбы от водопадов Гюргендиби и Гелинтюлю, возможны длительные походы на природу.

Артвинское нагорье: скрытые жемчужины Черноморского региона

Артвин с его тысячами оттенков зеленого нагорья является одним из самых важных городов Черноморского региона и Турции в горном туризме. Качкар и Кафкасор — два самых известных плато Артвина. Плато Качкар, расположенное на южном склоне горы Качкар и частично в Ризе, предлагает отличные возможности для альпинизма. На плато, покрытом обширными лесами и пастбищами, также можно наблюдать за дикой природой. На юго-западе города, на плато Кафкасор, всего в 10 км от центра, есть и другие достопримечательности, заслуживающие внимания.

///nCa, 28 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)