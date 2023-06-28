В МИД Туркменистана принят новый Посол Таджикистана

27 июня 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Туркменистане Вафо Ниятбекзода, который вручил копии верительных грамот.

В ходе встречи дипломаты обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений.

Министр выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности, призванной укреплять дружественные туркмено-таджикские отношения.

В контексте состоявшегося в мае этого года государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан, подчеркнута значимость контактов на высшем уровне в укреплении межгосударственного диалога.

Стороны констатировали активное взаимодействие на международных площадках, в том числе и в рамках региональных структур.

Выражена целесообразность дальнейшего расширения контактов по линии парламентской дипломатии.

С удовлетворением было отмечено поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества между странами за последние годы.

Обозначен большой потенциал в культурно-гуманитарном направлении. ///МИД Туркменистана, 27 июня 2023 г.