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Региональное отделение УВКПЧ ООН в Центральной Азии продолжает работу Школы по правам человека для молодых людей с ограниченными возможностями в Туркменистане

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21-22 июня Региональное отделение Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКПЧ/ROCA) провело третий и заключительный тренинг “Школы по правам человека и защиты прав инвалидов”.

Целью третьего семинара было закрепление новых навыков и ознакомление участников с работой и мандатами нескольких государственных структур, а также международных организаций, занимающихся защитой и продвижением прав лиц с ограниченными возможностями, включая, но не ограничиваясь ими – это Управление омбудсмена, Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, ЮНИСЕФ, местная общественная организация “Йенме”.

18 участников ознакомились с национальным законодательством, существующими службами и имели возможность задать вопросы и подготовить свои будущие инициативы.

“Участие в Школе дало мне возможность не только получить глубокое понимание прав человека и прав лиц с ограниченными возможностями, но и встретиться с друзьями, экспертами, национальными партнерами, с которыми я хотел бы сотрудничать в продвижении прав людей с ограниченными возможностями”, – сказал Ихлас Бекмурадов, участник из школы и волонтер в “Йенме”.

Во время интерактивной сессии с заведующим кафедрой психологии Кыргызско-Российского Славянского университета проф. Ольгой Агеевой, участники поработали над своей самооценкой и уверенностью в себе. В последний день школы эксперты УВКПЧ/ROCA по правам человека ознакомили участников с базовыми методологическими навыками подготовки инструкторов.

Шабиби Османова, другая участница, подчеркнула: “Учеба в школе дала мне необходимую информацию и знания. Теперь я знаю и могу эффективно использовать свои права, и я с нетерпением жду возможности распространять знания о правах человека и защиты прав в моем сообществе”.

В школе, которая началась в апреле этого года, принимают участие 18 молодых людей с различными формами инвалидности.

Школа проводится в рамках глобальной информационной кампании по случаю 75-й годовщины Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), которая будет отмечаться 10 декабря 2023 года. Инициатива “Права человека 75” координируется Управлением ООН по правам человека. #HumanRights75 /// Региональное отделение для Центральной Азии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

 

 

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