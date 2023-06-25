Президент Туркменистана принял вице-президента Международного союза велосипедистов

Президент Сердар Бердымухамедов принял в субботу, 24 июня, вице-президента Международного союза велосипедистов (UCI), президента Азиатской конфедерации велосипедного спорта Усама Аль Шафара.

Аль-Шафар подчеркнул заинтересованность UCI в расширении традиционного сотрудничества с Туркменистаном, вносящим весомый вклад в развитие велосипедного спортивного движения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области велосипедного спорта.

Как отметил глава государства, в Туркменистане большое внимание уделяется развитию физкультурно-оздоровительного движения и велоспорта. Этот вид спорт популяризуется среди населения. Стало традицией организация массовых велопробегов.

Напомнив о том, что в 2018 году по инициативе Туркменистана была принята Резолюция о провозглашении 3 июня Всемирным днём велосипеда, глава государства отметил плодотворный характер взаимодействия Олимпийского комитета и спортивных федераций Туркменистана с Международным Олимпийским комитетом и другими спортивными структурами.

Президент Туркменистана отметил успешно проведённые в Ашхабаде в 2017 году Олимпийским советом Азии (ОСА) V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Как подчеркнул глава государства, Туркменистан располагает всеми возможностями для проведения крупных международных соревнований по различным дисциплинам велосипедного спорта и готов рассмотреть возможности использования современного великолепного крытого велотрека в Олимпийском городке Ашхабада.

В свою очередь вице-президент Международного союза велосипедистов (UCI), президент Азиатской конфедерации велосипедного спорта Усам Аль Шафар отметил опыт Туркменистана в безупречной организации масштабных спортивных соревнований, который служит надёжным залогом того, что мировые турниры в Туркменистане будут проходить на самом высоком уровне.

Отметив, что Усам Аль Шафар, также является сопредседателем Межпарламентской группы дружбы между Меджлисом Туркменистана и Федеральным Национальным Советом ОАЭ, Президент Бердымухамедов выразил заинтересованность в укреплении отношений между Туркменистаном и ОАЭ. ///nCa, 25 июня 2023 г.