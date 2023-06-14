В Туркменистане пройдет международная научно-практическая конференция “Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты освоения углеводородных ресурсов”.

Международная научно-практическая конференция “Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты освоения углеводородных ресурсов” состоится в Ашхабаде в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева 15 июня.

Организаторами конференции выступают Туркмен Форум совместно с национальными энергетическими компаниями Туркменистана.

Основное внимание в ходе конференции будет уделено сокращению выбросов в окружающую среду при разработке углеводородов и энергетическому переходу.

На конференцию зарегистрировались более 800 делегатов из 20 стран, включая представителей ведущих МНК и ННК и новостных агентств, студентов, молодых специалистов и послов ЦУР.

Это престижное мероприятие планируется проводить ежегодно с целью обсуждения экологических проблем, с которыми сталкивается нефтегазовый сектор Туркменистана, и укрепления международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями и крупнейшими энергетическими компаниями, международными организациями, академическими сообществами и финансовыми институтами, ориентированными на охрану окружающей среды и зеленое будущее.

Ключевые темы для обсуждения:

• Экологические аспекты разработки углеводородов и энергетика новой эры: вызовы и возможности

• Энергетический переход: взгляд в будущее

• Сокращение выбросов метана и CO2 для достижения чистого нуля и перспективы монетизации

• Международный опыт и инициативы: существующие области технической и финансовой поддержки в продвижении экологически чистой энергетики

Внушительный список делегатов включает представителей известных международных компаний, таких как CNPC, BP, Exxon Mobil, Petronas, ADNOC, Mitro International, Buried Hill, NAPECO, Dragon Oil, ENI, Лукойл; международные нефтегазовые организации, такие как Международное энергетическое агентство (IRENA), Глобальный газовый центр, Форум стран-экспортеров газа, Общество инженеров-нефтяников, Секретариат Энергетической Хартии.

В заседаниях и панельных дискуссиях конференции примут участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Участие в конференции и деловых встречах во время мероприятия повысит понимание делегатов о потенциальных инвестиционных возможностях в области возобновляемых источников энергии и диверсификации энергетического сектора в сторону более экологически чистой энергии.

Презентации и панельные сессии в рамках мероприятия предоставят участникам информацию о последних инициативах по сокращению выбросов и попутного газа при освоении обширных энергетических ресурсов Туркменистана.

Подробнее здесь: https://ogt-turkmenistan.com ///nCa, 14 июня 2023 г.