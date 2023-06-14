Узбекистан: Установление принципа осуществления дружественной и миролюбивой внешней политики — новая конституционная ценность

Азамат Тошев, заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами

Расположенный на перекрестке Великого Шелкового пути Узбекистан, со своим богатым культурно-историческим наследием служил надежным мостом, связывающим Европу, Ближний Восток, Южную и Восточную Азию. На этой земле родились и стали известны всему миру сотни великих ученых, внесших огромный вклад в развитие мировой науки, заложивших фундаментальные основы религиозных и светских наук. На протяжении тысячелетий Узбекистан был пространством, где мирно сосуществовали представители самых разных национальностей и религий, обогащали друг друга мировая цивилизация и культуры разных народов.

Такие истинные человеческие ценности, как гостеприимство, гуманизм, миролюбие, толерантность по отношению к представителям других национальностей и религий, стали неотъемлемой частью образа жизни нашего народа.

Какое место занимает вопросы осуществления дружественной и миролюбивой внешней политики, обеспечения межнационального согласия в Конституции Республики Узбекистан”?

Во-первых, сегодня, когда создается новейшая история Нового Узбекистана, осуществление взаимовыгодной и прагматической внешней политики в целях обеспечения межнационального согласия и толерантности, расширение дружественных связей с зарубежными странами, создание атмосферы стабильности и гармоничного соседства в Центральной Азии, оставаясь верным духовному наследию предков, определены как отдельное направление в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан и Стратегии развития Нового Узбекистана.

Следовательно закрепление проводимой миролюбивой внешней политики нашей страны в преамбуле Конституции как стремление к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего, с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия занимает особое место в реализации стратегии развития Нового Узбекистана.

Особое внимание уделяется укреплению межнационального согласия и дружественных отношений с зарубежными странами как к важному фактору развития Нового Узбекистана. Также создана правовая база для обеспечения равных прав и свобод представителей 16 религиозных конфессий, более 130 наций и народностей, проживающих в нашей стране.

Во-вторых, в статье 4 Конституции установлено, что Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития.

Поэтому усиление данной нормы Конституции установлением в качестве цели обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания нашего многонационального родного Узбекистана послужит в дальнейшем укреплению культуры толерантности в обществе.

Сегодня в целях широкого внедрения в жизнь Основного закона и законодательных актов, реализации государственной политики Узбекистана в сфере межнациональных отношений создана эффективная система.

В результате изучения и анализа зарубежного опыта в сфере правового регулирования межнациональных отношений принято более 40 нормативно-правовых актов по совершенствованию законодательства — 2 Закона, 9 Указов и 8 постановлений Президента Республики Узбекистан, 3 постановления Олий Мажлиса, ряд постановлений Кабинета Министров.

В частности, по инициативе Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева 19 мая 2017 года был создан отдельный государственный орган — Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Комитет совместно с 153 национальными культурными центрами, 38 обществами дружбы и 98 обществами соотечественников за рубежом, вносит весомый вклад в обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия в обществе, развитие дружественных отношений с зарубежными странами.

Благодаря политической воле главы государства Ш.Мирзиёева были проведены чрезвычайно важные реформы по налаживанию конструктивного диалога с соседними странами, основанного на взаимном уважении, широкому открытию границ Узбекистана в мир, созданию контрольно-пропускных пунктов.

В результате открытой и дружественной внешней политики Узбекистана в последующие годы были сформированы совершенно новые — эффективные политические, экономические и культурные отношения с зарубежными странами, в том числе с соседними.

В частности, согласно инициативе, выдвинутой Шавкатом Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года, регулярно проводятся Консультативные встречи глав государств Центральной Азии.

Также, еще больше укрепляет дружбу «Неделя толерантности», проводимая в нашей стране ежегодно 16 ноября по случаю Международного дня толерантности в соответствии со специальной резолюцией «Просвещение и религиозная толерантность», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по предложению лидера Узбекистана.

В результате принятия Узбекистана в качестве полноправного члена Тюркского совета 15 сентября 2019 года в рамках Организации стремительно развиваются не только культурные и духовные связи, но и торгово-экономические отношения.

Создание в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 июня 2018 года Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане при Комитете способствует укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межрелигиозного согласия, усилению межцивилизационного диалога между странами-членами организации.

Утвержденная Президентом 25 октября 2018 года Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками позволила быстрыми темпами развивать постоянного диалога и сотрудничество с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом.

В результате Комитетом было подписано более 40 меморандумов по сотрудничеству с зарубежными партнерскими организациями.

Принятая 15 ноября 2019 года Президентом Узбекистана Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений вывела межнациональные отношения и дружественные связи с зарубежными странами на новый уровень.

В результате разумной политики теле и радиопередачи в Узбекистане вещаются на 12 языках, газеты и журналы издаются на 14 языках, а обучение в 1865 из более чем 10 000 средних школ страны осуществляется на 6 родных негосударственных языках: каракалпакском, русском, таджикском, туркменском, кыргызском и казахском.

В соответствии с Указом от 4 мая 2018 года №УП-5430 в Республике Каракалпакстан и областных центрах созданы «Дома дружбы», где на безвозмездной основе размещены национальные культурные центры.

В частности, в 2019 году при участии Президентов Республики Узбекистан и Республики Корея был открыт Дом корейской культуры.

В 2021 году принят Закон Республики Узбекистан об установлении 30 июля «Днем дружбы народов» в нашей стране.

В целях достойного поощрения труда отечественных и зарубежных партнеров, внесших достойный вклад в укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия в Узбекистане, постановлением Кабинета Министров № 335 от 1 июня 2021 г. был учрежден нагрудный знак «Халклар дустлиги» («Дружба народов»).

За истекший период более 500 активистов национальных культурных центров были удостоены государственных наград, отмечены орденами и медалями, в том числе 14 из них награждены высокого звания «Герой Узбекистана».

Общественный фонд «Ватандошлар» («Соотечественники»), организованный в соответствии с Постановлением Президента ПП–5220 от 11 августа 2021 года, создал практический механизм для дальнейшего консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг их исторической Родины, поддержки соотечественников и созданных ими общественных объединений.

В 2022 году в рамках общенационального проекта «Яшил макон» активистами национальных культурных центров и 16 религиозных конфессий на территории комплекса «Новый Узбекистан» был заложен «Парк толераности».

В-третьих, в 2022 году Узбекистан принимал встречи высокого уровня таких организаций, как ШОС и Организация тюркских государств, ряд других международных конференций, продвигая практические инициативы, направленные на укрепление мира и дружбы во всем мире.

Сегодня обновление Основного закона как логическое продолжение широкомасштабных преобразований, как укрепление независимости и суверенитета нашей страны, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана, расширение партнерства, основанного на взаимном доверии, в Центральной Азии, осуществления глубоко продуманной и прагматичной внешней политики является требованием стремительно меняющейся жизни.

В связи с этим, положение об осуществлении Республикой Узбекистан миролюбивой внешней политики, направленной на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями, закреплен в статье 18 Конституции.

Результат сравнительного анализа практики зарубежных государств показал, что в Конституциях многих стран установлены полномочия государственного органа, который определяет и осуществляет внешнюю политику. А нормы об осуществлении миролюбивой внешней политики, которые вводятся в наш Основной закон, нашли свое отражение в Конституциях лишь считанных стран, таких как Япония, Таджикистан и Казахстан.

Положение о миролюбивой внешней политике, направленной на укрепление и развитие дружественных отношений с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия являются ценностью, присущей Узбекистану. Аналогичные нормы не закреплены в Конституциях зарубежных государств.

Следует особо отметить, что указанная поправка в Конституцию, показывает предсказуемость и последовательность внешней политики Республики Узбекистан, будет способствовать защите национальных интересов страны в нынешние тревожные времена и станет важным фактором в обеспечении мира и безопасности в регионе, положив начало нового этапа прогресса.

В заключение необходимо подчеркнуть, что конституционные реформы, проводимые в Новом Узбекистане, послужат прочной правовой основой как обеспечению процветания нашей Родины, мира в стране, так и поднятию на качественно высокий уровень тесного сотрудничества во всех областях в Центральной Азии, дальнейшему развитию отношений с нашими традиционными партнерами, усилению деятельности Узбекистана в органах и институтах Организации Объединенных Наций, глобальных и региональных организациях, повышению роли страны в качестве равноправного субъекта международных отношений.

Установление принципа осуществления дружественной и миролюбивой внешней политики в соответствии с социальной и правовой жизнью нашей страны, потребностями граждан, чаяниями народа в нашем Основном законе становится новой конституционной ценностью, которая объединяет и направляет народ к прогрессу. ///nCa, 14 июня 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)