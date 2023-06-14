Президент Туркменистана совершил рабочую поездку в Балканский велаят и пообщался с частными земледельцами

Во вторник, 13 июня, Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в западный регион страны – в Балканский велаят, в рамках которой ознакомился с ходом реализации государственной программы по социально-экономическому развитию велаятов и темпами зерноуборочной кампании.

Глава государства на вертолете отправился в Кизыларватский этрап Балканского велаята. Он посетил земельный участок частного предприятия «Batly gadam» в Кизыларватском этрапе, где побеседовал с одним из фермеров Г.Аманмырадовым.

Президента сопровождали вице-премьер, курирующий сельскохозяйственный комплекс, А.Язмырадов и хяким Балканского велаята Т.Атахаллыев.

Президент Туркменистана поинтересовался условиями работы и семейным положением дайханина, а также тем, какие виды культур он выращивает на арендованной земле, какова урожайность на пшеничных полях.

Г.Аманмырадов уже 23 года он трудится на земле и в нынешнем году с площади в 25 гектаров планирует получить урожай пшеницы 112,5 тонны.

Глава Туркменистана подчеркнул, что государство обеспечивает арендаторов необходимыми высококачественными семенами и удобрениями, пообещав, что условия труда земледельцев, вносящих достойный вклад в достижение продовольственного изобилия, будут постоянно улучшаться. Наряду с этим и впредь в отрасль будут внедряться новейшие технологии и последние достижения науки, а главное, вопросы, связанные со стимулированием труда дайхан, будут находиться в центре постоянного внимания, сказал Президент.

Затем глава государства по просьбе арендатора дал старт зерноуборочной кампании.

***

Далее Президент Туркменистана побеседовал с механизатором Кизыларватского этрапского предприятия технического обслуживания Балканского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения С.Одяевым, поинтересовавшись условиями труда и опытом работы, его семейным положением, урожайностью на пшеничных полях.

Благодаря реализуемым в аграрном секторе прогрессивным преобразованиям, подчеркнул Президент Туркменистана, достигаются значительные успехи в аграрном секторе экономики. Хорошим подспорьем для земледельцев стала систематически закупаемая государством современная сельскохозяйственная техника от ведущих мировых производителей, способствующая проведению посевной страды в оптимальные сроки. Предпринимаемые в данном направлении меры будут носить последовательный характер.

Отметив, что государство и впредь будет заботиться о повышении социальных условий в сельской местности, создании возможностей для эффективной работы земледельцев, а также об успешном решении задач, обозначенных в Национальной сельской программе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал механизатору успехов.

***

Затем Президент страны побеседовал с А.Аманмаммедовым, руководителем индивидуального предприятия «Batly gadam», специализирующегося в аграрной сфере. Глава Туркменистана отметил, что государство будет оказывать необходимую поддержку для повышения эффективности их работы.

Также здесь была развёрнута выставка овощебахчевых культур, фруктов, семян зерновых, хлебобулочных изделий.

Продукция, представленная отечественными сельхозпроизводителями, особенно хлебопродукты, отличается высоким качеством, питательностью и является экологически чистой. Это свидетельствует о том, что выращенная на туркменской земле под жарким лучами солнца продукция по всем параметрам отвечает мировым стандартам.

Пожелав всем успехов в работе, Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад. ///nCa, 14 июня 2023 г.

#Президент_Сердар_Бердымухамедов, #сельское_хозяйство, #Туркменистан, #Балканский_велаят, #зерноуборочная_кампания_в_Туркменистане