В Казахстане открылся Региональный центр МВФ по развитию потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии

9 июня 2023 года в года в Алматы открылся Региональный центр Международного валютного фонда (МВФ) по развитию потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии, сообщает Национальный Банк Казахстана.

Региональный центр ЦТП-КЦАМ является совместным проектом МВФ и девяти стран-членов – Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – и партнеров по развитию. Он начал работу в удаленном формате в феврале 2021 года до открытия своего здания в Алматы.

Деятельность центра направлена ​​на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение лучших мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора.

За время своей онлайн работы Центра организовал 140 двухсторонних технических миссий, 35 региональных тренингов, 40 вебинаров и онлайн-семинаров, в которых приняли участие 1700 участников из девяти стран.

Три преимущества ЦТП-КЦАМ

«Мы открываем этот Центр для поддержки наших государств-членов в этом многообразном и динамичном регионе, в котором проживает примерно 100 миллионов человек, по мере того как эти страны продвигаются вперед, используя различные экономические возможности и преодолевая трудности. ЦТП-КЦАМ будет помогать странам-членам в разработке более устойчивой политики и институциональных основ, способствующих инклюзивному росту, в таких областях, как бюджетная, денежно-кредитная и финансовая политика, а также статистика», – заявила директор-распорядителя МВФ Кристалина Георгиева на церемонии открытия.

В своем выступлении она выделила три основных преимущества Центра:

Во-первых, он предоставляет региону прямые и легкодоступные ресурсы для развития потенциала, опираясь на уже оказываемую техническую помощь и подготовку кадров со стороны штаб-квартиры, Объединенного венского института, Сингапурского учебного института в случае Монголии и других региональных учебных центров, а также дополняя эту работу.

Доступ к таким ресурсам на местах очень важен, учитывая растущие потребности региона в услугах по развитию потенциала. К ним относятся потребности в таких традиционных направлениях, как макроэкономическое прогнозирование и анализ сценариев экономической политики, а также в новых тематических областях, таких как цифровые валюты центральных банков и переход к более зеленой экономике.

Во-вторых, ЦТП-КЦАМ помогает государствам-членам учиться на опыте друг друга. Это платформа для взаимного обучения, которая необходима в этом регионе. Платформа нужна нам для обсуждения и обмена опытом по таким сложным вопросам, как изменение климата и цифровизация.

В-третьих, Центр поможет противодействовать геоэкономической фрагментации. Объединение усилий стран, решающих общие проблемы, двусторонних партнеров, приверженных делу их развития, а также глобальных организаций, таких как МВФ, будет способствовать достижению взаимопонимания.

Кто финансирует и поддерживает Центр?

Взнос Казахстана в первый пятилетний бюджет Центра составляет более 40 процентов.

«Успех ЦТП-КЦАМ будет зависеть от полноценной приверженности и участия всех стран-членов в его работе. Узбекистан, Армения и Грузия уже внесли свои взносы. Мы только что достигли договоренности с Азербайджаном. Другие государства-члены из региона сообщили мне, что они с воодушевлением восприняли открытие Центра, поэтому я полна оптимизма по поводу их участия», – отметила Георгиева.

Партерами по развитию Центра являются Швейцария, Россия, Китай, Южная Корея и США, АБР и Польша. На стадии обсуждения – партнерство с Европейской комиссией. ///nCa, 10 июня 2023 г. [источник фото – МВФ, Национальный Банк Казахстана]

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