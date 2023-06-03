Президент Казахстана: «Несмотря на беспрецедентное геополитическое обострение страны Центральной Азии усилили внутрирегиональный диалог»

Несмотря на беспрецедентное геополитическое обострение страны Центральной Азии усилили внутрирегиональный диалог. Значительная заслуга в этом принадлежит Европейскому Союзу, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на второй региональной встречи высокого уровня «Центральная Азия – Европейский Союз», которая состоялась в Чолпон-Ате.

В своем выступлении Токаев осветил магистральные направления сотрудничества между ЕС и Казахстаном, которые могут иметь значения для всего региона.

«По итогам прошлого года приток европейских инвестиций в Казахстан увеличился на 23 %, составив 12,5 миллиарда долларов. Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет Независимости в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40 % нашей внешней торговли. В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов», – заявил Президент.

Как он отметил, в Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие.

«Одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн «зеленого» водорода в Казахстане. Это составляет около 20 % от потребностей ЕС в этом продукте», – сказал Токаев.

Одним из приоритетов в развитии сотрудничества ЕС-Центральная Азия выступает транспортно-логистическая инфраструктура. По оценке Президента, на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами. В ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу. Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой «Пояса и Пути», – сообщил Токаев.

Особое внимание в выступлении было уделено диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов.

По словам лидера Казахстана, в настоящее время 80 % экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод.

В числе других маршрутов, упомянутых Президентом Казахстана, – прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан объемом 1,5 миллиона тонн в год. В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 миллиона тонн в год.

Кроме того, в числе приоритетов взаимодействия были названы такие сферы, как климат и «зеленый переход».

«Мы считаем, что в этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии Global Gateway и инициатив Team Europe по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о развитии цифровизации, Президент указал на широкие возможности сотрудничества, возникающие с открытием компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий.

«Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который стал важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне», – предложил глава Казахстана.

В завершение своей речи лидер Казахстана дал высокую оценку поддержки Европейским Союзом в продвижении внешнеполитических инициатив страны и реализации масштабных демократических преобразований.///nCa, 3 июня 2023 г. (источник фото – Akorda)

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