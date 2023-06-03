Празднование Всемирного Дня Велосипеда в штаб-квартире ООН

2 июня 2023 года в штаб-квартире ООН состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню велосипеда.

Мероприятие было организовано по инициативе Постоянного Представительства Туркменистана при ООН совместно с Постпредствами Бахрейна, Эквадора, Индии, Индонезии, Лихтенштейна, Латвии, Румынии и Польши при ООН.

В мероприятии приняли участие Председатель 77-ой сессии ГА ООН Чаба Кёрёши, Заместитель Генерального секретаря по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, Председатель профсоюза персонала ООН в Нью-Йорке Аитор Арауз, Постоянные Представители государств-членов при ООН, сотрудники Секретариата ООН.

Открывая мероприятие, Постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева поблагодарила участников мероприятия и отметила, что как страна-инициатор резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/72/272 от 12 апреля 2018 года «Всемирным день велосипеда», Туркменистан высоко оценивает усилия правительств, организаций и отдельных лиц, которые выступают за продвижение велосипедной тематики.

Посол отметила, что недавнее решение Исполнительного совета ЮНЕСКО «Велосипед для всех» подчеркивает важную роль, которую велосипеды играют в достижении ЦУР, особенно в таких областях, как здравоохранение, образование, гендерное равенство и охрана окружающей среды.

Выступая на мероприятии, Председатель 77-ой сессии ГА ООН Чаба Кёрёши и Заместитель Генерального секретаря по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг призвали государства-члены обратить внимание на велосипед не только как на средство улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, но и формировать в обществе культуру езды на велосипеде. То есть повышать безопасность дорожного движения, в частности реализовывать политику и меры по охране и повышению безопасности пешеходов и велосипедного движения, а также включать велосипедную тематику в международные, региональные, национальные и субнациональные программы в области развития в соответствии с резолюцией ГА ООН A/RES/76/255 «Интеграция массового использования велосипеда в системы общественного транспорта в интересах устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана.

Они также отметили, что в последнее время активизируется политика популяризации велосипедов в мире. Выделяются велосипедные дорожки и соответствующая инфраструктура, обустраиваются охраняемые велостоянки, работает система проката велосипедов. Такая политика помогает разгрузить центры городов от автомобилей, улучшить экологическую обстановку.

По завершении официальной церемонии, состоялся велопробег. ///Постоянная миссия Туркменистана в ООН, Нью-Йорк, 2 июня 2023 г.

Несколько фото с мероприятия:

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