Опыт Татарстанского Иннополиса может быть применен в развитии умного города Аркадаг в Туркменистане  

Татарстан может поделиться с Туркменистаном опытом в сфере цифровизации и высоких технологий в городской среде. Эти наработки могут быть применен в развитии умного города Аркадаг, где планируется широкое внедрение информационных технологий и решений, передает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя Татарстана в Туркменистане Руслана Кабирова.

По словам Кабирова, делегация Татарстана посетила строящийся Аркадаг в январе текущего года в ходе визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Туркменистан.

«Коллеги из администрации, из тех, кто отвечает за строительство этого города, обратились к Минниханову с просьбой оказать содействие в установлении контактов по сотрудничеству в сфере электронного правительства, МФЦ и опыту строительства Иннополиса. Поэтому мы сейчас находимся в постоянном контакте с коллегами и договорились, что в ближайшее время организуем визит делегации для знакомства с опытом Татарстана», – сообщил Кабиров на заседании туркмено-татарстанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось 16 марта в Ашхабаде.

Иннополис был официально открыт в 2015 году. В умном городке проживает около 4000 тысяч человек. Миссия Иннополиса состоит развитие ИТ-индустрии страны за счет привлечения высококвалифицированных специалистов и создания новых институтов развития отрасли. Каждый третий житель Иннополиса — ИТ-специалист или ученый. Здесь функционирует своей университет, представляющий интеллектуальное ядро города, и особая экономическая зона, как центр деловой активности. ///nCa, 20 марта 2023 г.